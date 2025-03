Três pessoas da mesma família morrem após atropelamento no acostamento da PR 553

https://www.instagram.com/reel/DG3NeFJO83E/?igsh=MXJuOHp3dHEwaDZvdA==

Um acidente de trânsito deixou três mortos na noite dessa quarta-feira (5), na PR 553, em Luiziana.

O condutor de uma Fiat/Toro perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária e colidiu contra uma Toyota/Hilux. Com o impacto, o motorista da Hilux perdeu o controle, rodou na pista e atingiu três pessoas que caminhavam no acostamento da rodovia.

As vítimas, todas da mesma família, foram identificadas como Jeferson Alves da Silva, Lurdes Alves Ferreira Dias, que morreram no local, e Juliana Brandalize, que veio a óbito durante o transporte para um hospital de Campo Mourão.

Após o acidente, testemunhas contaram que o motorista da Toro desceu do veículo alterado e agrediu o condutor da Hilux tentando culpá-lo pela tragédia.

A Polícia Militar (PM) de Luiziana realizou a prisão do motorista da Toro. Os policiais tentaram por várias vezes que o homem fizesse o teste do bafômetro, mas não tiveram sucesso. Ainda de acordo com testemunhas, o motorista chegou a dormir dentro da viatura antes de ser encaminhado, à delegacia de Campo Mourão.

