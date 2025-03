Defesa Civil realizou treinamento de evacuação dos estudantes do Colégio Carlos Gomes e Escola Cleide Borges Reis

A Defesa Civil de Ubiratã, sob o comando do Sargento Conde, realizou no Colégio Estadual Carlos Gomes e Escola Municipal Cleide Borges Reis um treinamento que está dentro da Brigada Escolar de evacuação dos estudantes.

O Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola é um programa do Estado na área de Segurança Escolar, implantando nas instituições de ensino público estadual, municipal e educação especial.

As ações são articuladas entre a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil – CEDEC, A Secretaria de Educação – SEED, Secretaria de Segurança Pública – SESP, por intermédio do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná – CBMPR.

