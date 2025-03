Duas pessoas ficaram feridas em acidente na Avenida Ascânio Moreira de Carvalho em Ubiratã

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão envolvendo um carro e uma moto na tarde desta sexta-feira (07) na Avenida Ascânio Moreira de Carvalho em Ubiratã.

Equipes do SAMU Defesa Civil e Ambulância do Município estiveram no local atendendo às vítimas.

Informações repassadas ao Portal Ubiratã Online são de que uma mulher teve ferimentos graves no rosto e um homem ficou ferido no braço e pernas. Ambos foram encaminhados para o Hospilal Santa Casa.

