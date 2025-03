Cachorrinha de estimação de criança é atacada e morta por cachorra e tutora é encaminhada para Termo Circunstanciado em Ubiratã

A Polícia Militar de Ubiratã foi acionada para atender uma ocorrência de omissão de cautela na guarda de animais.

No local, a vítima de 30 anos, relatou que uma cachorra que estava solta atacou a cachorrinha Pinscher de seu filho de nove anos, resultando na morte do animal. A vítima informou ainda que não foi à primeira ocorrência envolvendo o mesmo animal, em outra ocasião, o cão tentou avançar no seu filho, mas a situação não teve um desfecho pior porque conseguiram evitar o ataque.

A vítima afirmou conhecer a tutora do animal, porém os moradores da residência demonstraram descaso em relação ao ocorrido.

Os policiais encaminharam a responsável pelo animal, de 28 anos para a confecção do Termo Circunstanciado.

