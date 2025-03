Polícia Civil de Ubiratã incinerou aproximadamente 500 quilos de entorpecentes

https://www.instagram.com/reel/DHG7b1tOtf9/?igsh=aWhyYm1xMjdveXBk

A Polícia Civil de Ubiratã incinerou aproximadamente 500 quilos de entorpecentes nesta terça-feira.

A ação ocorreu em conformidade com a legislação vigente e com a presença de autoridades policiais e representantes de órgãos competentes.

As drogas incineradas são resultado de apreensões realizadas em operações policiais e investigações recentes no combate ao tráfico de entorpecentes na região. A destruição do material ilícito reforça o compromisso das forças de segurança no enfrentamento à criminalidade.

A Polícia Civil segue empenhada em desenvolver ações que visem a repressão ao tráfico de drogas e a garantia de mais segurança

