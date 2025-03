Confusão em família termina com homem preso e sogra ferida em Ubiratã

Uma confusão em família terminou com os envolvidos na Delegacia e um homem de 30 anos preso na noite desta quarta-feira (12), em Ubiratã.

Informações repassadas pela Polícia Militar ao Portal Ubiratã Online são de que o homem estava tendo uma discussão com sua esposa, quando sua sogra de 40 anos entrou na divergência do casal. O genro entrou no quarto e pegou um spray de pimenta, enquanto a sogra pegou uma faca.

Durante a discussão ele usou o spray de pimenta nela.

Segundo relatos do homem, a sogra foi para cima dele e ele a imobilizou, contudo ela caiu e acabou ferindo o lábio inferior e teve escoriações nos braços e no pé. A sogra relata que ele já teve situações de violência doméstica contra sua filha.

Os envolvidos foram encaminhados para o Hospital Santa Casa, para realização de exame de lesões corporais, após isso ambos foram encaminhado para Delegacia de Campina da Lagoa para os procedimentos cabíveis legais.

