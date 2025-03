Carga de maconha e haxixe avaliada em mais de R$ 16 milhões é desenterrada e apreendida

https://www.instagram.com/reel/DHRYEFSuGFe/?igsh=MWg2bTFqM3BsMTdlOQ==

https://www.instagram.com/reel/DHRYEFSuGFe/?igsh=MWg2bTFqM3BsMTdlOQ==

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial

Os policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) apreenderam uma carga milionária de maconha e haxixe em Assis Chateaubriand

A equipe de Operações com Cães recebeu informações sobre intensa movimentação de veículos em uma propriedade rural próxima à estrada Vacilio Boiko. No local, os agentes encontraram uma casa abandonada aberta, sem ninguém dentro.

Nas proximidades, haviam ferramentas como enxadas, pás e carrinhos de mão sujos de terra. O cão farejador indicou a presença de entorpecentes enterrados ao redor da casa. Durante a escavação, os policiais localizaram fardos de maconha e haxixe.

Além da droga, foi apreendido um fuzil Panther Arms, calibre 7.62, com 1.675 munições, além de 200 munições de calibre 5.56.

A carga totalizou mais de duas toneladas de maconha e 210 quilos de haxixe, com valor estimado em R$ 16,7 milhões. As drogas, a arma e as munições foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Assis Chateaubriand.

Link para entrar no grupo do Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/C6GVmRQNzlU4Nh9iJWGIHF

Ubiratã Online – 16 anos no ar – Mais de 250 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.