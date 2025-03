Dois homens morreram em grave acidente na BR 369

Dois homens morreram em grave acidente na BR 369, entre Corbélia e Cascavel, na noite de sábado (15).

A colisão envolveu um caminhão e um veículo Gol. Segundo relatos do condutor do caminhão, ele seguia no sentido Corbélia-Cascavel quando, o Gol entrou na rodovia em alta velocidade no sentido oposto.

Ele tentou desviar para a esquerda, mas não conseguiu evitar o impacto. Equipes de resgate foram acionadas, porém, as duas vítimas que estavam no Gol não resistiram e faleceram no local. Eles foram identificados como Geovanir Carlos Praça e Antônio Valoes.

O condutor do caminhão saiu ileso do acidente.

