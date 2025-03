Galinhas são usadas para disfarçar cheiro de ‘maconha gourmet’ na BR 369 em Ubiratã

Galinhas foram usadas para disfarçar o cheiro de ‘maconha gourmet’ escondida dentro do tanque de combustíveis de um carro na BR 369, em Ubiratã.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor, de 38 anos, transportava 26 kg de maconha, haxixe e skank (‘maconha gourmet’). Ele foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil.

“A fim de dificultar a fiscalização policial, se passando por sitiante, e disfarçar o cheiro da droga que transportava, o motorista colocou uma gaiola com galinhas vivas no porta-malas”, disse a PRF.

Logo após a abordagem, os policiais perceberam o cheiro do entorpecente debaixo do carro e, durante a vistoria, perceberam que havia algo além de gasolina no tanque de combustível. Ao abrir o compartimento, encontraram os ilícitos.

