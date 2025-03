Uma pessoa ficou ferida em acidente entre carro e moto na Avenida Dos Pioneiros em Ubiratã

Uma colisão envolvendo uma moto e um carro foi registrado no início da tarde desta quinta-feira (20), no cruzamento da Rua Benjamin Constant com a Avenida Dos Pioneiros.

Informações repassadas ao Portal Ubiratã são de que o motociclista sofreu lesões na perna. Já o condutor do Renault Sandero, não teve ferimentos.

Equipes de resgate foram acionadas para prestar os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para o Hospital Santa Casa.

