Quais as frutas mais eficientes para upar no Blox Fruits em 2025, com foco em iniciantes e intermediários?

Evoluir rapidamente em jogos como Blox Fruits pode parecer uma tarefa desafiadora, especialmente para jogadores iniciantes e intermediários que ainda estão explorando todas as nuances do jogo. Encontrar as ferramentas certas é essencial, e uma das principais escolhas estratégicas está relacionada à seleção das frutas utilizadas durante o gameplay.

Por isso, identificar as melhores frutas para evoluir rápido no Blox Fruits em 2025 tornou-se um fator determinante para garantir uma progressão constante e eficiente. Essas frutas, cuidadosamente selecionadas, oferecem vantagens cruciais como ataques poderosos, defesa robusta e mobilidade aprimorada, permitindo ao jogador maximizar seu potencial em batalhas e missões.

Neste artigo, vamos explorar detalhadamente quais são as frutas mais eficazes para acelerar sua jornada e alcançar níveis superiores com mais segurança e agilidade.

Quais as frutas mais eficientes para upar no Blox Fruits em 2025?

Para iniciantes e jogadores de nível intermediário, as melhores frutas são aquelas que oferecem alto dano em área, ataques rápidos e boa mobilidade para facilitar a progressão no jogo. A lista a seguir traz as frutas mais eficientes para upar em 2025, levando em consideração a jogabilidade atualizada e os benefícios que cada uma oferece para novos jogadores.

1. Light (Fruta da Luz) – Velocidade e Poder de Ataque

A Light Fruit (Fruta da Luz) continua sendo uma das melhores opções para iniciantes e intermediários em 2025 devido à sua combinação de alta mobilidade, dano em área e ataques de longa distância.

Uma das suas principais vantagens é a capacidade de voar a uma velocidade excepcional, permitindo que os jogadores se desloquem rapidamente entre ilhas e missões sem depender de barcos. Isso economiza tempo e facilita o grinding de inimigos espalhados pelo mapa.

Além da mobilidade, seus ataques são extremamente rápidos e têm hitboxes amplas, tornando mais fácil derrotar múltiplos inimigos ao mesmo tempo. Após o despertar (Awakening), a Light Fruit se torna ainda mais eficiente, com habilidades que têm pouco tempo de recarga e ótimos alcances. Seu ataque corpo a corpo com a espada de luz também ajuda os jogadores a lidar com inimigos resistentes sem precisar usar estilos de luta alternativos. Para qualquer jogador que queira upar de forma eficiente e sem dificuldades, Light é uma escolha ideal.

2. Buddha (Fruta Buda) – A Melhor Para Grinding e Resistência

A Buddha Fruit (Fruta Buda) se destaca como a melhor fruta para upar de maneira segura, especialmente para jogadores intermediários que já possuem um nível mais avançado.

O grande diferencial dessa fruta é sua habilidade de transformação, que aumenta a hitbox do jogador e reduz o dano recebido em 50%, permitindo que os inimigos sejam facilmente atingidos ao mesmo tempo em que se recebe menos dano.

Essa fruta é perfeita para jogadores que usam espadas ou estilos de luta, já que sua forma desperta amplia ainda mais a área de ataque. Mesmo sem investir em habilidades específicas da fruta, a Buddha permite que o jogador tanque grandes hordas de inimigos e derrote bosses com eficiência, algo essencial para evoluir rapidamente nos três mares do jogo. Por essas razões, é altamente recomendada para jogadores intermediários que já possuem experiência e querem maximizar seu potencial de grinding.

3. Magma (Fruta Magma) – Dano Contínuo e Facilidade no Grinding

A Magma Fruit (Fruta Magma) é uma excelente escolha para jogadores iniciantes que desejam evoluir de maneira rápida e eficiente. Seus ataques de magma causam dano contínuo (burn damage), o que significa que os inimigos continuam tomando dano mesmo depois do impacto inicial. Isso ajuda no grinding contra grupos de NPCs e chefes, pois reduz o tempo necessário para derrotá-los.

Outro grande benefício dessa fruta é que, após seu despertar, ela permite que os jogadores caminhem sobre a água, facilitando a movimentação em locais com grandes áreas aquáticas, como ilhas marítimas e zonas de batalha naval.

Essa vantagem torna a Magma Fruit muito útil para jogadores que ainda não possuem barcos rápidos ou habilidades de voo. Com alto dano e ataques fáceis de acertar, a Magma Fruit é uma escolha sólida para quem quer subir de nível rapidamente sem dificuldades excessivas.

4. Flame (Fruta do Fogo) – Ótima Opção Para Iniciantes

A Flame Fruit (Fruta do Fogo) continua sendo uma das melhores opções para iniciantes devido à sua facilidade de uso, ataques de grande alcance e bom dano base. Como a maioria de seus ataques são em área e possuem baixa recarga, é possível derrotar grupos de inimigos rapidamente, algo essencial para o grinding.

Além disso, a Flame Fruit é fácil de encontrar dentro do jogo e possui um custo relativamente acessível, sendo uma excelente escolha para jogadores que acabaram de começar e não possuem grandes recursos para comprar frutas mais raras. Seu ataque de voo também adiciona mobilidade ao jogador, permitindo que ele escape de situações perigosas ou alcance ilhas mais distantes sem um barco. Para quem está nos primeiros níveis e quer aprender a mecânica de frutas elementais, Flame é uma ótima alternativa.

5. Ice (Fruta do Gelo) – Controle e Facilidade Para Upar

A Ice Fruit (Fruta do Gelo) é extremamente eficiente para iniciantes e intermediários por conta de sua capacidade de congelar inimigos, alta resistência e boa combinação com espadas. Diferente de outras frutas elementais, a Ice Fruit permite que o jogador ataque sem precisar de uma espada separada, sendo uma boa opção para quem ainda não investiu em estilos de luta avançados.

Outro grande benefício é sua habilidade de caminhar sobre a água, facilitando a navegação no jogo para quests e batalhas contra inimigos aquáticos. Seus ataques são fáceis de acertar e possuem um efeito de congelamento que interrompe os ataques dos inimigos, evitando receber dano excessivo. Para jogadores que querem uma fruta balanceada, segura e eficiente para evoluir, a Ice Fruit é uma excelente escolha.

Qual Fruta Escolher Para Upar em 2025?

Se você busca mobilidade e alto dano para grinding, a Light Fruit continua sendo uma das melhores alternativas para iniciantes e intermediários. Para quem quer resistir a grandes ondas de inimigos e ter segurança nos combates, a Buddha Fruit é a opção mais indicada para evolução rápida. Já a Magma Fruit oferece ótimo dano contínuo e resistência à água, tornando-se outra excelente escolha para grinding.

Para iniciantes sem muitos recursos, Flame e Ice são alternativas acessíveis e eficientes, garantindo facilidade de uso e boa progressão no jogo. No final, a melhor escolha depende do estilo de jogo de cada jogador, mas qualquer uma dessas opções ajudará significativamente no processo de evolução no Blox Fruits em 2025.

