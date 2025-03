BiS SiGMA Americas 2025 acontecerá em São Paulo, e ingressos já estão disponíveis

Você está pronto para se conectar com os principais players do mercado apostas esportivas e iGaming da América Latina? O BiS SiGMA Americas é o evento que você não pode perder! Em apenas alguns dias, o maior eventos de apostas, jogos online e iGaming da região irá abrir as portas para uma experiência inesquecível.

Entre os dias 7 e 10 de abril, o Transamerica Expo Center, em São Paulo, será o palco para a reunião de operadores licenciados, provedores de soluções tecnológicas, reguladores, políticos, representantes de loterias estaduais e investidores. É a chance perfeita para networking, debates valiosos eamentos inovadores.

Com um espaço aumentado em 50% e um dia de programação extra, o BiS SiGMA Americas promete ser o evento mais relevante do ecossistema de iGaming, Bettech’s e Apostas Esportivas do Brasil e América Latina. E, para tornar isso ainda mais especial, os organizadores firmaram uma parceria importante com a ABRAJOGO, uma Associação de apostas que trabalha para promover as melhores práticas e o entretenimento de qualidade para maiores de idade.

A expectativa do mercado é alta, e não é à toa. O BiS SiGMA Americas é o evento que todos os profissionais door estão aguardando com ansiedade. É a chance de se conectar com os principais players do mercado, aprender sobre as últimas tendências e tecnologias, e fazer negócios.

Além disso, o evento de afiliados é um momento de grande valor para todos os envolvidos. É a chance de se conectar com outros afiliados, aprender sobre as melhores práticas e estratégias, e fazer negócios.

O BiS SiGMA Americas também é um evento que promove a responsabilidade social. A parceria com a ABRAJOGO é um exemplo disso. A associação trabalha para promover as melhores práticas e o entretenimento de qualidade paraiores de idade, e o BiS SiGMA Americas é um evento que compartilha desses valores.

Não perca a chance de fazer parte desse evento histó! Garanta o seu ingresso antecipado e se prepare para traçar os próximos passos do mercado de jogos nacional. Além disso, não esqueça de participar do evento de afiliados e aproveitar todas as oportunidades que o BiS SiGMA Americas tem a oferecer.

Data: 7 a 10 de abril de 2025 Local: Transamerica Expo Center, São Paulo

Website oficial: http://www.bis-sigma.com

Ingressos: http://www.b-sigma.com/

O que esperar do BiS SiGMA Americas?

Um espaço aumentado em 50% para mais networking e oportunidades de negócios

Um dia de programação extra para mais debates e lançamentos inovadores

Uma parceria importante com a ABRAJOGO para promover as melhores práticas e o entretenimento de qualidade para maiores de idade

Um evento de afiliados para se conectar com outros afiliados e aprender sobre as melhores práticas e estratégias

Uma oportunidade para se conectar com os principais players do mercado e fazer negócios

Por que participar do BiS SiGMA Americas?

Para conectar com os principais players do mercado e fazer negócios

Para aprender sobre as últimas tendências e tecnologias do setor

Para participar do evento de afiliados e aprender sobre as melhores práticas e estratégias

Para promover a responsabilidade social e compartilhar dos valores da ABRAJOGO

Para fazer parte de um evento histórico e traçar os próximos passos do mercado de jogos nacional.

O que os participantes dizem sobre o BiS SiGMA Americas?

“O BiS SiGMA Americas é o evento mais importante do setor de apostas esportivas e iGaming da América Latina.”

” oportunidade de se conectar com os principais players do mercado e fazer negócios é incrível.”

“O evento de afiliados é um momento de grande valor para todos os envolvidos.”

“A parceria com a ABRAJOGO é um exemplo de responsabilidade social e compromisso com as melhores práticas.”

Não perca a chance de fazer parte desse evento histórico Garanta o seu ingresso antecipado e se prepare para traçar os próximos passos do mercado de jogos nacional.