Servidor público é investigado por falsificação de atestado médico em Corbélia

https://www.instagram.com/reel/DHq5_yfu7e6/?igsh=MWRzb2FpOXY3aHN0MQ==

https://www.instagram.com/reel/DHq5_yfu7e6/?igsh=MWRzb2FpOXY3aHN0MQ==

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial

Servidor público é investigado por falsificação de atestado médico em Corbélia.

De acordo com o prefeito Thiago Stefanello, o caso chegou ao conhecimento do gabinete através do setor de Recursos Humanos, que notou alterações no documento apresentado pelo servidor público do município.

O servidor de Corbélia buscou atendimento em Cascavel, na UPA Veneza. Supostamente, quem o atendeu foi uma médica e a consulta teria ocorrido em 6 de março. Ele ganhou 14 dias de licença, ou seja, o prazo limite para o caso ser encaminhado para o INSS.

A médica, que está em viagem de lua de mel, encaminhou, através de um familiar, documentos que comprovam que a assinatura não é dela. Neste caso, além de correr risco de ser exonerado, o servidor também poderá responder criminalmente por falsificação.

Link para entrar no grupo do Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/C6GVmRQNzlU4Nh9iJWGIHF

Ubiratã Online – 16 anos no ar – Mais de 250 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.