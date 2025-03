Defesa Civil de Ubiratã é acionada para controlar incêndio em veículos

A Defesa Civil de Ubiratã foi acionada na noite desta quinta-feira (27), para atender uma ocorrência de incêndio na Avenida Raimundo Soares do Nascimento.

Informações repassadas ao Portal Ubiratã Online é de que o incêndio atingiu dois veículos.

O proprietário do local com suporte da Defesa Civil conseguiram controlar as chamas. Ninguém ficou ferido.

