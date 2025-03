Homem é preso após roubar relógio de adolescente em Ubiratã

A equipe da patrulha rural, da Polícia Militar de Ubiratã estava em patrulhamento quando recebeu informações de que um adolescente teria sido assaltado no centro da cidade.

Informações repassadas ao Portal Ubiratã Online é de que um indivíduo de 37 anos, chegou até o menor e disse que tava com uma dívida de drogas e iria precisar do seu relógio. O jovem negou entregar o relógio e foi segurado pelo braço e teve o relógio arrancado do seu pulso.

Em ação rápida e com as informações a equipe policial foi atrás do suspeito e logrou êxito em localizá-lo na Avenida João Pipino.

Ele recebeu voz de prisão e durante revista foi encontrado o relógio dentro do seu bolso. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

