Você sabia que o seguro de vida pode trazer benefícios fiscais?

Além de proteger quem você ama e garantir uma renda futura, o seguro de vida também pode ajudar a reduzir sua carga tributária.

*Dedução do Imposto de Renda

As contribuições pagas pelo segurado podem ser deduzidas do Imposto de Renda, até o limite de 12% da renda bruta anual. Isso significa que você pode reduzir sua carga tributária e manter mais dinheiro em seu bolso.

*Isenção de Imposto de Renda

O valor do seguro de vida é isento de Imposto de Renda, tanto para o segurado quanto para os beneficiários. Isso significa que você não precisa se preocupar com impostos sobre o valor do seguro.

*Outros Benefícios

Além dos benefícios fiscais, o seguro de vida também oferece:

– Proteção contra riscos;

– Rendimentos financeiros;

– Planejamento sucessório.

*Invista em seu futuro

Não perca a oportunidade de proteger seus entes queridos e reduzir sua carga tributária. Invista em um seguro de vida e aproveite os benefícios fiscais.

