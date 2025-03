Homem com mandado por crime sexual expedido pela comarca de Ubiratã é preso em Juranda

Um homem com mandado de prisão por crime sexual expedido pela comarca de Ubiratã, foi preso em Juranda nesta sexta-feira (28).

Os policiais realizavam patrulhamento, quando visualizaram um homem com as características compatíveis com as descritas no mandado.

Ao notar a presença da viatura, o indivíduo colocou um objeto no bolso e levantou-se rapidamente. Ele foi abordado e em consulta via sistema SESP/Intranet e BNMP, foi confirmado ser o indivíduo com mandado de prisão em aberto pelo art. 217-A do Código Penal (Crime contra a dignidade sexual de vulnerável).

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, conduzido ao hospital de Juranda para a confecção do laudo de lesão corporal e na sequência encaminhado Cadeia Pública de Assis Chateaubriand.

