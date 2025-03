Rajada de vento derruba silo de ração de aviário em Ubiratã

Uma rajada de vento nas primeiras horas desta sexta-feira (28), na região da Estrada Mato Grosso em Ubiratã deixou prejuízos para um avicultor.

Informações repassadas ao Portal Ubiratã Online são de que o vendaval demorou poucos segundos e derrubou um silo de ração do aviário da propriedade.

Nas imagens é possível ver o silo ao chão, com a estrutura de ferro toda contorcida e a ração esparramada. Além do que foi ao chão, a estrutura do silo ao lado também ficou danificada e precisou ser escorada com vigas de madeira.

