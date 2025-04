Bebê morre no parto e pais cobram esclarecimento da Santa Casa de Campo Mourão

A morte de uma criança durante o parto na Santa Casa de Campo Mourão, no dia 22 de março, gerou grande revolta nos pais que clamam por esclarecimentos do hospital.

Ana Carolina Pereira de Souza, disse que dois dias antes da cesárea, um exame de ultrassonografia não apontou nenhuma anormalidade com sua filha. “A médica até disse que o parto poderia ser normal”, disse a mãe.

No entanto, antes do parto, Ana Carolina passou uma semana internada. Na sexta-feira, 21, ela recebeu alta e foi para casa de sua mãe.

No dia seguinte, com fortes contrações, precisou ser levada de volta ao hospital. Após os devidos procedimentos, Ana Carolina recebeu atendimento de emergência e foi submetida a uma cesárea.

“O que achei estranho é que em momento algum ouvi choro da minha filha. Meu marido queria ter acompanhado nascimento, mas estava trabalhando e não chegou a tempo, por isso, não sabemos o que de fato aconteceu. Depois que meu marido chegou é que foi informado que o bebê havia nascido sem vida, mas não tivemos informação nenhuma, nem mesmo sobre medidas e peso da nossa filha”, lamentou Ana Carolina, mãe de dois outros filhos.

O pai, Cleiton não se conforma. Ele garante que não havia nada de errado com sua filha, afirmando que percebia ela se mexendo na barriga da mãe.

“Algum erro foi cometido na cesárea, pois dois dias antes a ultrassom mostrava a criança bem. Até disseram que o parto poderia ser normal. Depois que o médico falou que ela nasceu sem vida, virou as costas e não deu mais satisfação. O que queremos saber é o que aconteceu com nossa filha, uma menina grande e perfeita. Não justifica”, desabafa.

Cleiton disse registrou um boletim de ocorrências na delegacia para cobrar explicações e a causa da morte de sua filha. No corpo da criança ele diz ter percebido uma mancha roxa no peito e uma marca no pescoço. “Se teve erro médico precisamos saber.”

O médico Denilson Daleffe, diretor-técnico do Hospital Santa Casa informou ao Tasabendo.com que o caso está sendo apurado para que medidas cabíveis sejam tomadas, caso a morte da criança tenha sido resultado de erro ou negligência médica.

