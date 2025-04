BiS SiGM Americas contará com a presença da CP Games

A maior cidade da América do Sul e o coração financeiro do Brasil. São Paulo é o local escolhido para receber iniciativas e eventos dos mais diferentes segmentos. Com o mercado de igaming em franca ascensão no território nacional, a metrópole também se apresenta como escolha ideal para sediar o maior encontro de apostas das Américas.

O BiS SiGMA Americas está programado para acontecer entre os dias 7 e 10 de abril, em uma estrutura gigantesca no Transamérica Expo Center. A CP Games, uma empresa referência no desenvolvimento de recursos de tecnologia para esse ramo, já assegurou a sua participação com uma estande exclusivo.

Agora com uma identidade visual renovada, a empresa continua focada em fornecer dinâmicas de jogo responsável e de acordo com as características da indústria brasileira. O objetivo é criar jogos e soluções compatíveis com as preferências dos jogadores brasileiros, auxiliando os parceiros atuais e ampliando essa rede de contatos ao longo dos dias de evento.

Portanto, a equipe da CP Games poderá ser encontrada no estande P125 no BiS SiGMA Americas, com material, tendências e informações valiosas para as marcas que pretendem ingressar ou intensificar os seus investimentos no território nacional.

Afinal, o Brasil é um país com dimensões continentais, uma população que ultrapassa os 200 milhões de pessoas e um potencial para se estabelecer como um dos gigantes do iGaming global.

Sobre o BiS SiGMA Americas

Apontado pelo mercado especializado como o mais importante evento do ecossistema de apostas e jogos online do Brasil, o BiS SiGMA Americas 2025 tem tudo para se tornar histórico. Após a regulamentação entrar em vigor em janeiro deste ano, a indústria vive um período altamente promissor e recheado de oportunidades.

Ou seja, esse é o momento ideal para que profissionais renomados, players internacionais e empresas nacionais possam se reunir para estreitar laços, explorar as novas tendências e debater estratégias a curto, médio e longo prazo. Lembrando que o evento também conta com um momento de reconhecimento do esforço de todos os envolvidos na comunidade.

Trata-se do BiS Awards, uma cerimônia de premiação que exalta as referências do mercado, onde concorrentes brindam e celebram à força da indústria brasileira. Essa festa também faz parte da programação oficial do BiS SiGMA Americas.