Homem é morto a facadas por dono de bar em Campo Mourão

João Batista da Silva de 46 anos morreu no final da tarde desta segunda-feira (31), após um desentendimento com o dono de um bar em Campo Mourão.

Informações repassadas ao Portal Ubiratã Online é que houve uma briga e o autor do crime de posse de uma faca, acabou desferindo dois golpes, um no coração e outro no abdômen.

O SAMU foi acionado, porém a vítima já estava em óbito. Após o crime o autor entrou em um veículo e fugiu do local. A Polícia Militar realizava patrulhamento para localizar o homem.

A Polícia Civil investiga o caso. Até o fechamento desta matéria o homem não havia sido encontrado.

Imagens: Carlos Dutra – De Olho na Notícia

