Menor é apreendido com drogas e revela ter pé de maconha na residência em Ubiratã

Um menor foi apreendido pela Polícia Militar em Juranda durante abordagem. Em revista pessoal foi localizado no bolso 56 (cinquenta e seis) gramas de maconha.

Ele relatou que a droga seria para fazer o pagamento de uma tatuagem que ele teria feito na noite anterior. Ele disse ainda que mora em Ubiratã e que em sua residência teria um “pé” de maconha seco. além de ter mais uma quantidade de droga fracionada.

Diante das informações e do indivíduo ser menor de idade, a equipe policial acionou o conselho tutelar que compareceu ao local para acompanhar a ocorrência. Após consultar o nome do adolescente no sistema do conselho tutelar, foi constatado que ele teria acabado de ser de ser liberado, depois de ter ficado mais de um ano apreendido por ter praticado assaltos na região de Ubiratã.

No quintal da residência foi localizado 317 gramas de maconha, além de balança de precisão e sacos plásticos para fracionar a droga.

Diante dos fatos o envolvido e a droga foram encaminhados para a 50ªDRP para as providencias cabíveis.

