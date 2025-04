Ônibus circular recém-reformado se envolve em novo acidente em Ubiratã

Na manhã desta quinta-feira (03), um ônibus do transporte coletivo se envolveu em uma colisão com um veículo, após furar a preferencial no cruzamento da Avenida Carmen Ribeiro Pitombo com a Rua Mato Grosso. O acidente não deixou vítimas, resultando apenas em danos materiais.

O que chama atenção é que o ônibus havia acabado de sair de uma reforma após ter se envolvido em outro acidente recentemente. Mesmo após os reparos, a circular voltou a ser protagonista de mais uma ocorrência no trânsito da cidade.

