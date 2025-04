Caminhão com combustível explode na BR-101 em SC e incendeia 25 veículos

Um caminhão-tanque carregado com etanol tombou e explodiu por volta das 13h30 deste domingo hoje na BR-101, em Palhoça (SC).

O acidente provocou um incêndio de grandes proporções, atingiu dezenas de veículos e deixou cinco pessoas feridas, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Segundo balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros, 22 automóveis e três carretas foram atingidos pelo incêndio. O fogo se espalhou rapidamente após o tombamento do caminhão, e veículos que estavam próximos entraram em combustão.

Entre as vítimas do acidente, estão o motorista do caminhão-tanque que tombou e sua mulher. Ambos sofreram queimaduras nos membros superiores e inferiores e foram encaminhados à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Pinheira. Outras três pessoas foram atingidas pelas chamas e removidas por ambulâncias da concessionária.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram que o acidente causou pânico entre os motoristas dos veículos que estavam próximos do lugar onde o caminhão tombou. Uma “linha de defesa” foi montada para evitar o avanço das chamas.

