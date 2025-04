Acidente entre carro e moto deixa um ferido no centro de Ubiratã

Na manhã desta segunda-feira (07), um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho com a Rua Floriano Peixoto, em Ubiratã. A colisão envolveu um carro e uma moto.

De acordo com informações, o motociclista ficou ferido com o impacto e precisou de atendimento médico. Equipes do SAMU foram acionadas e prestaram socorro à vítima no local, encaminhando-a em seguida para o hospital.

As causas do acidente ainda serão apuradas. A Polícia Militar esteve no local para controlar o trânsito e registrar a ocorrência.

