Caminhoneiro é preso na BR 369 com mais de 100 kg de drogas escondidas em carga de grão-de-bico

https://www.instagram.com/reel/DIJi9mQO17l/?igsh=MW9qcHh6ZDlqbm0zeg==

Uma Operação integrada resultou na apreensão de mais de 100 kg de drogas e na prisão de um caminhoneiro na BR 369.

Durante a abordagem feita por uma equipe do Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal, o motorista apresentou informações contraditórias.

Diante da suspeita, ele acabou confessando que transportava drogas escondidas no veículo.

Para reforçar a ação, foram chamados os cães farejadores que indicaram a presença do entorpecente na parte da “quinta roda” do semi-reboque — local onde a carroceria do caminhão é acoplada ao cavalo mecânico.

Com o apoio de um trator, os agentes retiraram parte da carga de grão-de-bico que estava embalada, o que possibilitou o acesso a um fundo falso no compartimento. Lá, foram encontrados 99 tabletes de cocaína e pasta base, totalizando 113,3 quilos de drogas.

Segundo o próprio motorista, o destino da carga era o estado de São Paulo. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça. A droga e o caminhão foram levados à delegacia da Polícia Federal.

