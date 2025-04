Quatro pessoas da mesma família morrem em grave acidente na BR 369, no Norte Pioneiro

https://www.instagram.com/reel/DIJurh0uOuw/?igsh=MWVwaHRwZTVhcGJ4bQ==

Quatro pessoas da mesma família morreram em grave acidente na BR-369 em Cambará, no Norte Pioneiro, na noite deste domingo (6).

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o Chevrolet Corsa estava realizando ultrapassagem à fila de veículos, quando bateu de frente com o ônibus da Prefeitura de Nova Fátima e, na sequência, bateu em um caminhão que trafegava atrás do ônibus.

Os quatro ocupantes do Corsa morreram, todos membros da mesma família. Eles foram identificados como sendo, João Antônio de Campos, de 47 anos – motorista. Juraci Ana de Campos, 81 anos – mãe de João, Roberto Antônio de Campos Filho, 82 anos – pai de João e Lorena Vitória da Silva Campos, de 6 anos – filha de João.

Os corpos foram encaminhados à Polícia Científica.

Já no ônibus estavam 13 adolescentes e destes quatro tiveram ferimentos leves, sendo socorridos pelas equipes de resgate.

Estiveram presentes no local diversas ambulâncias da concessionária, socorristas do Corpo de Bombeiros e SAMU, além do perito do Instituto de Criminalística.

