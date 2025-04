Acidente envolvendo dois carros na BR 369 próximo ao Posto Brasília em Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/DIOlLpJueiZ/?igsh=MWR0MzhjenpuZHR4Zw==

Um acidente envolvendo dois carros foi registrado na manhã desta quarta-feira(09) na BR-369, nas proximidades do Posto Brasília, em Ubiratã. Um dos veículos chegou a capotar e parou com as rodas para cima.

Equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência. A equipe da Polícia Rodoviária Federal também esteve no local. Não há informações confirmadas sobre vítimas.

