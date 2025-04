Infidelidade conjugal: o que fazer?

A descoberta de uma infidelidade conjugal pode causar um abalo profundo na estrutura emocional de um relacionamento. Diante da dor, da dúvida e da sensação de perda de confiança, muitas pessoas se veem sem direção e sem saber qual decisão tomar. Especialistas afirmam que, nesse momento, é fundamental buscar equilíbrio e evitar reações impulsivas.

Entre aqueles que auxiliam pessoas passando por essa situação está Roberson Dariel, Pai de Santo do Instituto Unieb, conhecido por oferecer orientação espiritual a quem enfrenta dificuldades no amor. Com anos de experiência, ele acompanha casos em que a traição desencadeia não apenas crises no relacionamento, mas também profundas feridas emocionais.

Segundo Roberson Dariel, é comum que após a descoberta, o casal se veja diante de um ponto de virada. “Algumas pessoas escolhem seguir caminhos diferentes, enquanto outras preferem reconstruir a relação. Nenhuma decisão é fácil. O mais importante é compreender o que levou até esse ponto e buscar clareza emocional antes de qualquer atitude definitiva”, afirma.

As principais causas da traição e como evitá-las

Especialistas em relacionamentos apontam que a traição raramente acontece de forma repentina. Em muitos casos, ela é o resultado de uma série de desconexões afetivas que se acumulam ao longo do tempo. Falta de diálogo, rotina excessiva, ausência de intimidade emocional e descuido com a relação são alguns dos fatores mais comuns.

Roberson Dariel observa que, em sua vivência com casais que enfrentam esse tipo de crise, o afastamento emocional costuma ser o primeiro sinal de alerta. “Muitas vezes, a traição é apenas o sintoma de algo que já não ia bem há tempos. É preciso atenção e disposição para enxergar o outro com sensibilidade”, comenta.

Segundo ele, a prevenção passa por atitudes diárias. Manter o diálogo aberto, demonstrar afeto, valorizar o tempo juntos e estar presente nos momentos importantes são formas de fortalecer a relação e evitar brechas que possam abrir espaço para uma traição.

“É preciso cuidar do vínculo como se cuida de algo precioso. Pequenos gestos de atenção, escuta e respeito criam um ambiente de confiança, que naturalmente desestimula qualquer atitude que possa ferir o relacionamento”, orienta Roberson Dariel.

O que fazer após descobrir uma traição?

O impacto de uma traição costuma ser devastador. A primeira reação, muitas vezes, é de raiva ou desejo de vingança. No entanto, especialistas alertam para a importância de não tomar decisões definitivas sob forte abalo emocional. O ideal é dar um tempo para refletir sobre os próprios sentimentos e entender o que ainda existe entre os dois.

Roberson Dariel ressalta que o momento exige cautela e escuta interna. “É importante se recolher, olhar para dentro e tentar entender o que você sente de verdade. Às vezes, é o fim. Outras vezes, é um convite para reconstruir algo que estava perdido há muito tempo”, analisa o Pai de Santo.

Buscar apoio emocional ou terapêutico pode ajudar nesse processo, assim como conversar com alguém de confiança. Em algumas situações, a traição é o estopim para mudanças profundas, tanto individuais quanto na estrutura da relação.Para quem se pergunta quais são os sinais de traição feminina, o distanciamento emocional, mudanças repentinas de comportamento e a ausência de diálogo sincero costumam ser sinais de alerta. No entanto, cada caso é único, e Roberson Dariel reforça: “Não existe uma fórmula. É preciso escutar mais do que observar. O coração tem maneiras sutis de avisar quando algo não está bem.”