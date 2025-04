Polícia Civil prende duas pessoas envolvidas em homicídio em Ubiratã

A PCPR, por meio da 50ª Delegacia Regional de Polícia de Ubiratã, com apoio da 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão e da Delegacia de Polícia de Campina da Lagoa, deflagrou, na manhã desta terça-feira, (15), a OPERAÇÃO CASA DE AREIA, efetuando a prisão de duas pessoas envolvidas no homicídio de Samuel Pereira Pinto ocorrido em 18 de outubro de 2024.

As prisões foram realizadas durante o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão expedidos pelo Juízo da Comarca de Ubiratã, acompanhados de parecer favorável do Ministério Público, após representação da Autoridade Policial lastreada em vasta investigação que apontou a autoria e participação do enteado e da companheira da vítima na execução do crime.

A Polícia Civil não descarta a hipótese de envolvimento de outras pessoas no homicídio, o que poderá ser esclarecido com análise dos objetos apreendidos na residência dos investigados em conjunto com as demais evidências já coletadas.

O inquérito policial será concluído em até 10 dias e encaminhado à apreciação do Ministério Público para as providências subsequentes.

Os presos foram direcionados ao sistema penitenciário estadual e permanecerão custodiados à disposição da Justiça.

