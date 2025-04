Colisão frontal deixa quatro mortos e cinco feridos na BR- 369

https://www.instagram.com/reel/DIfgN_NuE4i/?igsh=cDloeTNmOTh3bmpp

Um grave acidente foi registrado na noite desta terça-feira (16) na BR-369, nas proximidades de Mamborê. A colisão frontal entre um Renault Kwid e uma caminhonete Toyota Hilux resultou na morte de quatro pessoas e deixou outras cinco feridas.

Segundo informações, os veículos trafegavam em sentidos opostos quando ocorreu o impacto. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

As quatro vítimas fatais estavam a bordo do Renault Kwid e morreram no local do acidente. Já na Hilux, viajavam cinco pessoas: três mulheres, um homem e uma criança de 4 anos. Os adultos sofreram ferimentos de moderados a graves e foram encaminhados para hospitais em Mamborê e Campo Mourão. A criança, que estava acomodada corretamente na cadeirinha, saiu ilesa.

Uma força-tarefa foi mobilizada para atender a ocorrência, envolvendo equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que atuou na sinalização e na segurança da via.

Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão. A Polícia Rodoviária Federal dará continuidade à investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente.

