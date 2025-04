Cachorro abandonado no Jd. Petrica é resgatado, mas infelizmente morre após atendimento

https://www.instagram.com/reel/DIm9wNwuCq1/?igsh=Y3B3dWZ6NGludGgx

https://www.instagram.com/reel/DIm9wNwuCq1/?igsh=Y3B3dWZ6NGludGgx

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial (Seguidores e visualizações Reais)

Após grande repercussão da matéria publicada pelo Portal Ubiratã Online, o cachorro foi resgatado pela APAUB — Associação Protetora dos Animais de Ubiratã. Infelizmente, apesar de todos os esforços, o animal não resistiu.

A equipe da APAUB, esteve no local realizando o resgate e encaminhou o animal para a veterinária Dra. Walkyria Menezes que prestou todo o atendimento necessário: medicação, limpeza dos ferimentos e tentativa de reanimação com massagem cardíaca. No entanto, o quadro era extremamente grave.

O cachorro estava com uma infestação absurda de carrapatos, algo que poderia ter sido evitado com um simples comprimido de Simparic. Infelizmente, ele foi negligenciado pelos donos e deixado para morrer.

É triste ver um animal sofrer tanto por descaso. Que esse caso sirva de alerta para toda a comunidade: maus-tratos e abandono são crimes. Denuncie.

Parabéns à APAUB pela rapidez e dedicação no resgate e nos cuidados prestados. O trabalho de vocês faz toda a diferença!

Link para entrar no grupo do Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/C6GVmRQNzlU4Nh9iJWGIHF

Ubiratã Online – 16 anos no ar – Mais de 250 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.