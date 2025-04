Criança morre em grave acidente na BR-369

Uma criança morreu em um grave acidente na tarde desta sexta-feira (18), na BR-369, próximo a Corbélia. Ela estava em um Ford Focus com os pais, que colidiu frontalmente com um caminhão.

Segundo informações, o carro aquaplanou na pista molhada, rodou e bateu de frente com o caminhão. A criança morreu no local.

Os pais foram socorridos pelo Samu, com apoio do helicóptero do Consamu, e levados a um hospital em Cascavel. O caminhoneiro não se feriu.

A Defesa Civil e o DER auxiliaram na sinalização, e a PRF atendeu a ocorrência. O IML foi acionado para recolher o corpo da criança.

