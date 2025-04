Homem furta garrafa de pinga e dinheiro em mercado e acaba preso em Corbélia

Um homem, de 29 anos, foi preso após furtar um mercado em Corbélia, nesta quinta-feira (17).

De acordo com informações, ele teria furtado uma garrafa de cachaça e R$ 300 do estabelecimento.

A PM colheu detalhes das características do criminoso e localizou o indivíduo após buscas.

O detido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cascavel para os procedimentos cabíveis. O dinheiro e a bebida ficaram na DP de Corbélia e deverão ser restituídos ao estabelecimento.

O rapaz ainda precisou de atendimento do Samu, pois em uma tentativa de fuga, caiu e feriu a cabeça.

