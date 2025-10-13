Versátil e aromático, o leite de coco confere personalidade e um sabor inconfundível às receitas. Símbolo da cozinha brasileira, ele acrescenta cremosidade e um toque tropical que enriquece cada criação. Com sua presença marcante, transforma preparos comuns em combinações cheias de identidade e encanto regional.
A seguir, veja 3 receitas incríveis com leite de coco da Chef Mariele Horbach, do Grupo Hungry!
Arroz de pirarucu e frutos do mar cozido no caldo da moqueca de banana-da-terra
Um arroz perfumado, saboroso e com toque brasileiro da banana-da-terra. As lascas de peixe se misturam ao aroma do leite de coco e azeite de dendê, sem deixar o arroz muito úmido, mas com um sabor surpreendente e irresistível para os amantes de frutos do mar.
Ingredientes
Arroz
- 500 g de arroz parboilizado
- 300 g de pirarucu
- 2 cebolas picadas
- 4 tomates sem sementes e picados
- 4 dentes de alho triturados
- 400 ml de caldo de camarão
- 500 g de lula em anéis
- 500 g de camarão-rosa limpo
- 500 g de mexilhões limpos
- Azeite, cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Caldo da moqueca de banana-da-terra
- 100 g de tilápia cortada em cubos
- 4 camarões limpos cortados em cubos
- 100 ml de caldo de camarão ou de peixe
- 1/2 cebola picada
- 2 tomates italianos picados
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 pimenta dedo-de-moça picada
- 1/2 pimentão amarelo picado
- 20 ml de azeite de dendê
- 50 ml de leite de coco
- 2 bananas-da-terra bem maduras
- Coentro, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Caldo da moqueca de banana-da-terra
Em uma panela, aqueça o azeite de dendê em fogo médio e refogue a cebola, o alho, o pimentão e a pimenta dedo-de-moça. Acrescente o caldo de peixe ou camarão e cozinhe por 10 minutos em fogo baixo. Acrescente o leite de coco, o coentro e a banana-da-terra, deixando cozinhar por 5 minutos. Após, processe até formar um caldo uniforme. Reserve.
Arroz
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e sele os camarões por 4 minutos e reserve. Na mesma panela, refogue o alho e a cebola. Adicione a lula, os mexilhões e o pirarucu, sem mexer muito. Acrescente o arroz, envolva bem os ingredientes. Adicione o tomate e parte do caldo da moqueca, reservando o restante. Quando o arroz estiver no meio da cocção, adicione os camarões e mexa. Finalize com cheiro-verde e tampe a panela por 5 minutos. Sirva em seguida.
Um prato tropical e sofisticado: camarões e chuchu delicadamente refogados, servidos dentro do abacaxi, acompanhados de arroz cremoso de coco e couve crispy crocante. Uma explosão de sabores e texturas.
Ingredientes
Ensopado de camarão
- 4 chuchus cortados em cubos
- 700 g de camarão descascado e limpo
- 4 tomates sem pele, sem sementes e cortados em cubos
- 4 dentes de alho picados
- 2 cebolas pequenas picadas
- 100 g de ervas frescas (coentro, cebolinha, salsinha)
- Suco de 1 limão
- 50 ml de azeite
- 2 pimentas dedo-de-moça sem sementes e cortadas em fatias
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 abacaxi
- Água para cozinhar
Arroz de coco
- 1 colher de sopa de óleo
- 1 cebola média picada
- 1 xícara de chá de arroz
- 100 ml de leite de coco
- 600 ml de água
- 200 g de coco ralado
- Sal a gosto
Couve crispy
- 1 maço grande de couve-manteiga
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/2 xícara de chá de óleo (para fritura)
Modo de preparo
Ensopado de camarão
Em uma tigela, tempere os camarões com sal, limão e pimenta-do-reino. Grelhe os camarões por 2 minutos em uma panela em fogo médio e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho, adicione o tomate, as ervas e a pimenta dedo-de-moça, deixando ferver por 5-6 minutos. Acrescente os camarões e os chuchus, adicionando 1/4 de xícara de chá de água, e cozinhe até os camarões ficarem al dente. Corte o abacaxi ao meio no sentido do comprimento, retire a polpa e misture parte dela ao ensopado, depois coloque o restante dentro do abacaxi. Finalize com salsinha ou coentro. Reserve.
Arroz de coco
Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o arroz. Adicione a água e o sal. Depois acrescente o leite de coco e finalize com o coco ralado. Reserve.
Couve crispy
Lave, seque e corte a couve em tiras finas, tempere e prepare de três formas: air fryer (180 °C, 8 minutos), frita (até dourar) ou forno (180 °C, 10 minutos). Monte uma camada de couve crispy no prato, adicione o arroz de coco e sirva com o ensopado de camarão no abacaxi.
Clássico da culinária brasileira, preparado com peixe branco, pimentões, tomate e leite de coco, acompanhado de arroz cremoso que valoriza a suavidade e o aroma do coco. Um prato reconfortante e cheio de sabor.
Ingredientes
Moqueca de peixe branco
- 4 colheres de sopa de azeite
- 1 kg de peixe branco
- 500 g de tomate picado
- 1 pimentão verde picado
- 1 pimentão vermelho picado
- 500 ml de leite de coco
- 1 maço de coentro picado
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- Sal e pimenta-preta moída a gosto
Arroz de coco cremoso
- 400 g de arroz branco
- 60 ml de óleo
- 500 ml de água
- 300 ml de leite de coco
- 2 cebolas picadas
- Lascas de coco para decorar
Modo de preparo
Moqueca de peixe branco
Em uma tigela, tempere o peixe com sal e a pimenta-preta e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio, adicione a cebola e o alho e deixe refogar por 3 minutos. Junte o tomate e os pimentões, deixando cozinhar por mais 5 minutos. Junte o leite de coco e o peixe e deixe ferver em fogo baixo por 15 minutos, ou até o peixe cozinhar. Por fim, junte todos os ingredientes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.
Arroz de coco cremoso
Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola. Acrescente o arroz e misture bem. Coloque o sal, a água e o leite de coco e cozinhe por 18 minutos. Sirva com a moqueca e decore com as lascas de coco.
Por Gabriela Andrade
