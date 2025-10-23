O quiabo é um ingrediente versátil e nutritivo, ideal para adicionar sabor e textura às refeições. Rico em fibras e vitaminas, ele ajuda a promover a saúde digestiva e a fortalecer o sistema imunológico. Além disso, contém propriedades antioxidantes que favorecem a saúde do coração. Com as preparações certas, ele pode se transformar em pratos irresistíveis e repletos de sabor.
A seguir, confira 5 receitas com quiabo para o jantar!
Ingredientes
- 500 g de alcatra bovina cortada em cubos
- 250 g de quiabo
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 2 tomates sem sementes e picados
- 1 colher de sopa de molho de tomate
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 xícara de chá de caldo de carne
- Sal, pimenta-do-reino moída, coentro picado e azeite a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne e sele até dourar. Junte o tomate e o molho de tomate e misture. Cozinhe por 10 minutos e cubra com o caldo de carne. Tampe a panela e cozinhe por mais 40 minutos. Enquanto isso, com a ajuda de uma faca, corte o quiabo em pedaços. Quando a carne estiver macia, disponha o vegetal na panela e cozinhe por 15 minutos. Sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com folhas de hortelã.
Caruru
Ingredientes
- 1 kg de quiabo picado
- 100 g de amendoim sem casca e torrado
- 100 g de camarão seco
- 1/2 xícara de chá de azeite de dendê
- 250 ml de leite de coco
- 2 cebolas descascadas e picadas
- Suco de 1 limão
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque metade do camarão e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Peneire e reserve apenas o caldo. Ainda no liquidificador, disponha o caldo de camarão, a cebola, o leite de coco e o amendoim e bata até obter uma textura cremosa. Reserve.
Em uma panela, coloque o quiabo, o restante do camarão e o suco de limão e mexa para incorporar. Adicione a mistura com caldo de camarão reservada e o azeite de dendê e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve ao fogo médio para cozinhar por 25 minutos, mexendo sempre. Sirva em seguida.
Ingredientes
- 1 xícara de chá de arroz
- 200 g de linguiça calabresa cortada em rodelas finas
- 1 xícara de chá de quiabo cortado em rodelas
- 1/2 xícara de chá de pimentão vermelho cortado em tiras
- 1/2 xícara de chá de pimentão amarelo cortado em tiras
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 xícaras de chá de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a linguiça até dourar levemente. Acrescente a cebola e o alho, refogando por 3 minutos. Adicione os pimentões e o quiabo, mexendo por 3 a 4 minutos em fogo médio. Coloque o arroz, misture bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione a água, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo até que o arroz esteja macio e a água tenha evaporado, cerca de 15 a 20 minutos. Desligue o fogo e deixe a panela tampada por 5 minutos antes de servir para o arroz ficar soltinho.
Quiabo empanado
Ingredientes
- 300 g de quiabo higienizado e cortado em pedaços
- 300 g de fubá
- 2 ovos
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os ovos e, com o auxílio de um garfo, bata até ficar homogêneo. Em outro recipiente, coloque o fubá, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Após, passe os quiabos nos ovos e depois no fubá. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os quiabos empanados até ficarem dourados. Escorra o excesso de óleo em papel-toalha. Sirva em seguida.
Salada morna de quiabo
Ingredientes
- 1 xícara de chá de quiabo cortado em rodelas
- 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 dente de alho picado
- Folhas de manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de suco de limão
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar levemente. Acrescente o quiabo e refogue por 5 a 6 minutos, até começar a amolecer. Adicione o tomate-cereja e continue refogando por mais 2 a 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e desligue o fogo. Acrescente as folhas de manjericão e misture delicadamente. Finalize com o suco de limão e sirva em seguida.
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.