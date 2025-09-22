O peixe é uma proteína versátil que se adapta a diferentes preparos e temperos, tornando-se uma ótima opção para variar o cardápio do dia a dia. Rico em nutrientes essenciais, como ômega 3, vitaminas e minerais, ele ajuda a manter a alimentação equilibrada sem deixar de lado o sabor. Além disso, é leve, de fácil digestão e pode ser preparado de diversas formas, sendo ideal para quem busca praticidade na cozinha e receitas saudáveis para o almoço.

A seguir, confira 5 receitas leves e práticas com peixe para o almoço!

Ingredientes

4 filés de salmão

3 dentes de alho picados

1 cebola picada

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

2 xícaras de chá de espinafre

200 ml de iogurte natural

100 ml de leite de coco

1/2 colher de chá de páprica doce

Suco de 1/2 limão

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino e um fio de azeite. Aqueça uma frigideira grande em fogo médio e sele os filés de salmão por 2 a 3 minutos de cada lado, até dourarem levemente. Retire e reserve. Na mesma frigideira, adicione mais um fio de azeite e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por 1 minuto. Coloque o tomate-cereja e deixe que murchem um pouco, liberando o suco.

Acrescente o iogurte natural, o leite de coco e a páprica, misturando bem até formar um molho cremoso. Tempere com sal. Adicione o espinafre fresco e mexa até que murche no molho. Volte os filés de salmão para a frigideira, regue com o suco de limão e deixe cozinhar em fogo baixo por mais 5 minutos, até que o peixe esteja cozido por dentro e envolto no molho. Finalize com salsinha e sirva em seguida.

Ingredientes

2 filés de tilápia

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 tomate cortado em cubos

1 pepino cortado em cubos

1 cenoura ralada

1/2 cebola-roxa fatiada fina

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

Folhas de alface para servir

Molho

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de mostarda

1 colher de chá de mel

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de peixe com suco de limão, sal, pimenta-do-reino e azeite. Deixe marinar por 15 minutos. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e grelhe os filés até ficarem dourados e cozidos por dentro. Depois, desfie em lascas grandes e reserve. Em uma tigela, misture o grão-de-bico, o tomate, o pepino, a cenoura, a cebola-roxa e o cheiro-verde.

Molho

Prepare o molho misturando todos os ingredientes com um garfo ou fouet até emulsionar. Regue a salada com o molho, misture bem e finalize acrescentando as lascas de peixe grelhado por cima. Sirva sobre folhas de alface para deixar o prato ainda mais leve e fresco.

Peixe ao molho de tomate fresco

Ingredientes

4 filés de merluza

Suco de 1 limão

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

3 colheres de sopa de azeite de oliva

5 tomates maduros

1 cebola picada

1/2 pimentão vermelho cortado em cubos

1/2 xícara de chá de água

1 colher de sopa de extrato de tomate

Folhas de manjericão para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de peixe com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Reserve por 15 minutos. Aqueça uma panela com o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente os tomates, o pimentão e o extrato de tomate. Refogue por alguns minutos. Adicione a água, misture bem e deixe cozinhar em fogo baixo até formar um molho encorpado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Coloque os filés de peixe dentro do molho, tampe a panela e cozinhe por 10 a 15 minutos, até que o peixe esteja macio e cozido. Finalize com folhas de manjericão e sirva em seguida.

Peixe ao curry (Imagem: AALA IMAGES | Shutterstock)

Peixe ao curry

Ingredientes

4 postas de cação

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 pedaço de gengibre ralado

2 tomates maduros picados

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de curry em pó

1 colher de chá de cúrcuma

1 colher de chá de páprica picante

1 pimenta verde inteira

1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as postas de peixe com sal, pimenta-do-reino e um pouco de cúrcuma. Reserve. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Adicione o alho e o gengibre, refogando por mais 1 minuto até soltar aroma. Acrescente o tomate e deixe cozinhar até formar um molho encorpado.

Misture o curry, a cúrcuma e a páprica, mexendo bem para liberar os sabores. Junte o leite de coco e mexa até o molho ficar homogêneo. Tempere com sal. Coloque as postas de peixe no molho, adicione a pimenta e a folha de louro. Cozinhe em fogo baixo por 10 a 15 minutos, sem mexer muito, para não desmanchar o peixe. Sirva em seguida.

Peixe ao molho de maracujá

Ingredientes

4 filés de tilápia

Suco de 1 limão

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Molho de maracujá

1 xícara de chá de polpa de maracujá

1/2 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de mel

1 colher de chá de amido de milho dissolvido em 2 colheres de sopa de água

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de peixe com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por 15 minutos. Aqueça uma frigideira com azeite em fogo médio e grelhe os filés até ficarem dourados por fora e cozidos por dentro. Reserve.

Molho de maracujá

Coloque em uma panela a polpa de maracujá, a água, o mel e uma pitada de sal. Leve ao fogo médio até começar a ferver. Acrescente o amido de milho dissolvido e mexa até o molho engrossar levemente. Sirva o peixe grelhado regado com o molho de maracujá por cima.