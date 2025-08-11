Quando bate a vontade de comer um doce no meio do dia ou após as refeições, muita gente fica na dúvida entre ceder ao desejo ou manter o foco na alimentação saudável. Isso porque nem todos sabem que é possível unir o melhor dos dois mundos. Segundo Luiza Amaral, nutricionista da Liv Up, foodtech brasileira de comida saudável, receitas doces podem, sim, ser nutritivas, práticas e aliadas da dieta.

“Apostar em ingredientes como frutas frescas ou secas, cacau e aveia é uma forma de adoçar o dia com equilíbrio. Além disso, receitas caseiras dão mais controle sobre a quantidade de açúcar, gorduras e aditivos”, explica a profissional, que também destaca a importância de evitar a culpa: “o doce pode ser parte da rotina, desde que com consciência. Com escolhas inteligentes, é possível matar a vontade e ainda cuidar da saúde”, finaliza.

Pensando nisso, a nutricionista reúne 5 receitas práticas de doces fitness que não comprometem os objetivos nutricionais, perfeitas para quem quer se manter na linha sem abrir mão do sabor. Confira:

Ingredientes

3 colheres de sopa de sementes de chia

1 xícara de chá de leite vegetal (amêndoas, coco ou aveia)

1 colher de chá de mel ou outro adoçante natural (opcional)

Frutas vermelhas frescas para cobrir

Modo de preparo

Misture a chia com o leite vegetal e o mel em um pote com tampa. Agite bem ou mexa até dissolver por completo. Leve à geladeira por aproximadamente 4 horas ou de um dia para o outro. Sirva com frutas vermelhas por cima.

Tempo de preparo: 5 minutos (+ 4h de geladeira)

Ingredientes

6 morangos

6 tâmaras

50 g de chocolate meio-amargo picado

Modo de preparo

Com os morangos higienizados e bem secos, retire os talinhos com a mão para não expor a polpa. Abra as tâmaras com uma faca e retire o caroço. Coloque um morango dentro de cada tâmara. Divida o chocolate em três partes e aqueça duas partes no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Aos poucos, adicione o chocolate restante e mexa bem até esfriar. Banhe os morangos no chocolate derretido apenas quando estiver frio e reserve em um recipiente forrado com papel-manteiga. Leve à geladeira e, quando estiver consistente, está pronto para consumo.

Tempo de preparo: 20 minutos

3. Brownie funcional de cacau e aveia

Ingredientes

2 ovos

1/2 xícara de chá de cacau em pó

1/2 xícara de chá de açúcar de coco

1/4 xícara de chá de óleo de coco derretido

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de chá de fermento em pó

1 pitada de sal

1/4 xícara de nozes picadas (opcional)

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 180 °C. Em um recipiente, misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea. Despeje em uma assadeira pequena untada ou forrrada com papel-manteiga. Leve ao forno por cerca de 25 minutos. Espere esfriar antes de cortar.

Tempo de preparo: 30 minutos

Sorvete caseiro de manga com iogurte (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)

Ingredientes

1 manga madura picada e congelada

1 pote de iogurte natural sem açúcar (pode ser vegetal)

natural sem açúcar (pode ser vegetal) Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de mel (opcional)

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador ou processador até obter uma mistura cremosa. Sirva imediatamente como soft ou leve ao congelador por 1 hora para uma textura mais firme.

Tempo de preparo: 10 minutos

Ingredientes

2 bananas maduras

maduras 100 g de chocolate amargo (acima de 70%)

Castanhas picadas ou coco ralado (opcional, para decorar)

Modo de preparo

Corte as bananas em rodelas grossas. Derreta o chocolate amargo em banho-maria ou no micro-ondas (em intervalos de 30 segundos, mexendo sempre). Mergulhe cada rodela de banana no chocolate derretido, cobrindo até a metade ou inteira, se preferir. Coloque sobre uma forma forrada com papel-manteiga e, se quiser, polvilhe castanhas ou coco por cima. Leve ao congelador por pelo menos 1 hora. Sirva gelado.

Tempo de preparo: 10 minutos (+ 1h no congelador)

Por Juliana Oliveira