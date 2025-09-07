O almoço de domingo é um momento especial para reunir familiares e amigos, fortalecendo os laços e criando boas lembranças. Para essas ocasiões, nada melhor do que contar com pratos práticos e saborosos, que ficam prontos em poucos minutos e ainda ajudam a inovar o cardápio. Dessa forma, dá para aproveitar mais tempo na companhia de todos, sem abrir mão do sabor e da variedade à mesa.
Abaixo, confira 6 receitas práticas e saborosas para o almoço de domingo!
Risoto de camarão
Ingredientes
- 400 g de camarão
- 2 l de caldo de frango
- 1 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 200 g de arroz arbóreo
- 60 ml de vinho branco seco
- 70 g de queijo parmesão ralado
- Sal, manteiga, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os camarões e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, em uma panela, coloque o caldo de frango e leve ao fogo médio até levantar fervura. Reserve. Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os camarões e frite até obter uma cor rosada, vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e reserve.
Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte o arroz e refogue por 5 minutos. Adicione o vinho branco e cozinhe até secar. Aos poucos, uma concha por vez, coloque o caldo de frango e cozinhe até o arroz ficar macio, mexendo sempre. Adicione o camarão e o queijo e mexa até o queijo derreter. Por último, coloque a manteiga e misture para incorporar com os demais ingredientes. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.
Caponata de berinjela
Ingredientes
- 1 berinjela picada
- 1 abobrinha picada
- 1 cebola descascada e picada
- 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 rodela de gengibre picada
- 1 pitada de sal
- Azeite de oliva, molho de soja, páprica picante e melado de cana a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a berinjela, a abobrinha, a cebola, o pimentão, o alho e o gengibre e misture. Tempere com páprica picante, molho de soja, melado de cana, azeite de oliva e sal. Transfira para uma assadeira e espalhe. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.
Macarrão de forno
Ingredientes
- 500 g de macarrão penne
- 340 g de molho de tomate
- 250 g de creme de leite
- 200 g de presunto picado
- 200 g de queijo muçarela ralado
- Queijo parmesão ralado e sal a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra e disponha em um recipiente. Adicione o molho de tomate, o creme de leite, o presunto e metade do queijo muçarela e misture. Transfira para um refratário e cubra com o restante do queijo muçarela e o parmesão. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até gratinar. Sirva em seguida.
Ingredientes
- 500 g de coxão mole cortado em cubos
- 500 g de batata descascada e picada
- 3 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
- 1 cebola descascada e picada
- 1 colher de sopa de óleo
- 3 colheres de sopa de molho de tomate
- 4 dentes de alho descascados e amassados
- Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne e refogue até obter uma cor marrom-claro. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte o molho de tomate e cubra os ingredientes com água. Tampe a panela e cozinhe por 25 minutos, após pegar pressão.
Depois, desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e disponha as batatas e as cenouras. Se precisar, adicione mais água. Tampe a panela novamente e cozinhe por mais 3 minutos, depois que pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e polvilhe com cebolinha. Sirva em seguida.
Ingredientes
- 250 g de maionese
- 6 dentes de alho descascados e picados
- 250 g de requeijão
- 1 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- 6 linguiças de frango
- Sal, azeite de oliva e salsinha picada a gosto
- Queijo ralado para polvilhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a maionese, o alho, o requeijão, o queijo muçarela, o sal e a salsinha e misture. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as linguiças e doure ambos os lados. Desligue o fogo, transfira as linguiças para uma assadeira e, com a ajuda de uma faca, faça um corte no meio de cada uma. Com o auxílio de uma colher, coloque um pouco de molho dentro de cada uma delas e polvilhe com queijo ralado. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.
Rocambole de frango
Ingredientes
- 500 g de peito de frango moído
- 1 ovo
- 3 colheres de sopa de farinha de aveia
- 1 cebola descascada e ralada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 150 g de presunto fatiado
- 150 g de queijo muçarela fatiado
- 2 colheres de sopa de requeijão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o frango, o ovo, a farinha de aveia, a cebola, o alho, o sal e a pimenta-do-reino e misture até obter uma massa homogênea. Após, abra a mistura sobre um pedaço de papel-manteiga, formando um retângulo. Coloque por cima o presunto, o queijo muçarela e o requeijão. Enrole cuidadosamente o rocambole, usando o papel-manteiga para ajudar a firmar. Retire o papel-manteiga, transfira para uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.