Excelente fonte de carboidrato e fibras, a batata é um alimento versátil, nutritivo e acessível. Quando preparada de maneira saudável, ela pode se transformar em uma opção deliciosa e equilibrada para qualquer refeição, especialmente para quem deseja manter uma alimentação balanceada sem abrir mão do sabor. Por isso, confira 6 receitas práticas com batata para incluir no cardápio!
Ingredientes
- 500 g de batata descascada
- 1 xícara de chá de aveia em flocos
- 1 ovo
- 1 xícara de chá de molho de tomate
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e disponha as batatas em um recipiente. Amasse com a ajuda de um garfo e adicione a aveia em flocos, o ovo, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até obter uma massa homogênea e, se necessário, adicione mais um pouco de aveia. Modele os nhoques no formato desejado e reserve.
Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Aos poucos, com o auxílio de uma escumadeira, disponha os nhoques na panela e cozinhe até emergirem na superfície. Escorra e disponha em um prato. Cubra com o molho de tomate e sirva em seguida.
Dica: sirva polvilhado com queijo parmesão ralado e decorado com folhas de manjericão.
Ingredientes
- 600 g de batata bolinha descascada
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 1/3 de xícara de chá de aipo picado
- 170 g de iogurte natural
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de sementes de mostarda moídas
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e adicione o sal. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água, transfira para um recipiente e reserve. Em um recipiente, coloque o iogurte, a cúrcuma, o azeite de oliva, as sementes de mostarda e o aipo e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre as batatas e misture delicadamente. Finalize polvilhando com a salsinha e sirva em seguida.
Ingredientes
- 3 batatas descascadas e cortadas em cubos
- 1/2 xícara de chá de grão-de-bico
- 1 colher de chá de curry em pó
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 8 horas. Escorra e transfira para uma panela. Cubra com água e leve ao fogo médio por 40 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um recipiente, coloque as batatas e tempere com azeite de oliva, curry, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 30 minutos. Após, retire as batatas do forno e misture com o grão-de-bico cozido. Sirva em seguida.
Ingredientes
- 1 kg de peito de frango cozido e desfiado
- 1 kg de batata descascada
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 xícara de chá de creme de leite vegetal
- 1 xícara de chá de molho de tomate
- 1/5 de xícara de chá de água
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade da cebola e do alho e doure. Acrescente o frango e frite até dourar. Junte as folhas de espinafre, molho de tomate e a água e cozinhe até obter um molho consistente. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em outra panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e, com o auxílio de um garfo, amasse.
Em seguida, em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o restante da cebola e do alho e doure. Coloque as batatas amassadas e o creme de leite e cozinhe por 3 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em um refratário, monte o escondidinho na sequência de uma camada de purê, uma camada de frango e, para finalizar, outra camada de purê. Leve ao forno preaquecido à temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.
Dica: sirva polvilhado com queijo parmesão ralado.
Ingredientes
- 4 batatas descascadas e cortadas em cubos
- 1 talo de alho-poró higienizado e cortado em rodelas
- 1 abobrinha descascada e cortada em cubos
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 l de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho-poró e refogue por 4 minutos. Acrescente as batatas, a abobrinha e a água. Cozinhe até os vegetais ficarem macios. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Transfira a sopa para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha novamente na panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.
Hambúrguer de batata
Ingredientes
- 1 batata descascada
- 1/5 de cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- Farinha de aveia para empanar
- Óleo de coco para untar e fritar
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela pequena, coloque a batata, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e transfira a batata para um recipiente. Com a ajuda de um garfo, amasse e reserve. Em uma panela, coloque o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a batata e refogue por 3 minutos.
Desligue o fogo, espere amornar e modele a mistura no formato de um hambúrguer. Passe na farinha de aveia para empanar e disponha em uma assadeira untada com óleo de coco. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.
