Se você procura novas ideias de receitas saudáveis e deliciosas para o almoço ou jantar, que tal experimentar peixes recheados? Saborosos e nutritivos, eles são ideais para diversificar o cardápio com combinações variadas. Além de fáceis de preparar, oferecem a chance de explorar diferentes sabores. Confira, a seguir, 7 receitas de peixe recheado para almoço ou jantar!

Ingredientes

4 filés grossos de salmão

250 g de folhas de espinafre picadas

2 xícaras de chá de creme de ricota

2 dentes de alho descascados e amassados

1 xícara de chá de suco de limão-siciliano

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Rodelas de limão-siciliano para decorar

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o espinafre, o alho e refogue até as folhas murcharem. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o creme de ricota e mexa para incorporar. Reserve.

Com a ajuda de uma faca, corte o centro dos pedaços de salmão no sentido da lateral, sem separar completamente as partes. Recheie com o espinafre e disponha-os em um refratário untado com azeite. Regue com suco de limão e espalhe as rodelas sobre o peixe. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Ingredientes

1 kg de tainha sem cabeça, sem rabo e limpa

3 colheres de sopa de suco de limão

1 xícara de chá de vinho branco seco

2 colheres de sopa de manteiga sem sal derretida

1/2 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de farinha de mandioca

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente com tampa, coloque o peixe e tempere com suco de limão, vinho, sal e pimenta-do-reino. Tampe e leve à geladeira por 4 horas, virando na metade do tempo. Após, transfira o peixe com a marinada para uma assadeira, regue com a manteiga e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Retire do forno, reserve o peixe e transfira o líquido para uma panela. Adicione a água e a farinha de mandioca e leve ao fogo médio por 5 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e, com a ajuda de uma faca, corte o centro do peixe no sentido lateral, sem separar completamente as partes. Recheie com o pirão e sirva em seguida.

Peixe recheado com vegetais (Imagem: freeskyline| Shutterstock)

Ingredientes

1 kg de robalo inteiro e limpo

1 cebola descascada e cortada em rodelas

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras

amarelo sem sementes e cortado em tiras 2 talos de aipo cortado em fatias

3 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Azeite para untar e regar

Modo de preparo

Em um recipiente com tampa, coloque o peixe e tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e alho. Tampe e leve à geladeira por 4 horas, virando na metade do tempo. Após, retire o peixe da geladeira e, com a ajuda de uma faca, corte o centro dele no sentido da lateral, sem separar completamente as partes. Recheie com metade da cebola e dos pimentões e feche com palitos. Disponha em uma assadeira untada com azeite e preencha as laterais com o restante da cebola e pimentões. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Retire do forno e tire os palitos. Polvilhe com o aipo e coentro e sirva em seguida.

Ingredientes

Peixe

1 peixe namorado inteiro e limpo

Suco de 1 limão

3 dentes de alho descascados e amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar e regar

Farofa

200 g de bacon cortado em cubos

4 colheres de sopa de manteiga

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 maço de couve fatiado

fatiado 3 xícaras de chá de farinha de mandioca

2 ovos cozidos, descascados e picados

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Azeite para untar e regar

Modo de preparo

Farofa

Em uma panela, coloque o bacon e leve ao fogo médio para fritar. Adicione a manteiga, a cebola e o alho e refogue por 3 minutos. Acrescente a couve e refogue até murchar. Por último, coloque a farinha de mandioca, os ovos, o sal e o cheiro-verde. Mexa para incorporar e desligue o fogo. Reserve.

Peixe

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Após, com a ajuda de uma faca, corte o peixe no sentido horizontal, sem separar completamente as partes. Recheie com a farofa e prenda com palitos. Transfira para uma assadeira untada e regue com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Retire do forno, retire os palitos e sirva em seguida.

Ingredientes

Peixe

1 kg de anchova limpa e sem espinhas

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de azeite

500 g de batata descascada e cortada em rodelas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar e regar

Recheio

1 colher de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

1 xícara de chá de polpa de tomate

500 g de camarões limpos

limpos 2 colheres de sopa de coentro picado

1 xícara de chá de farinha de milho

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a polpa de tomate, os camarões, o sal, a pimenta-do-reino e refogue por 3 minutos. Junte o coentro e a farinha de milho e refogue por é minutos. Desligue o fogo e reserve.

Peixe

Em uma tábua, coloque o peixe e, com a ajuda de uma faca, corte-o no sentido horizontal, sem separar completamente as partes. Recheie com a mistura reservada e feche com palitos. Unte uma assadeira com azeite e cubra com as batatas. Disponha o peixe sobre as batatas e regue com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 45 minutos. Retire do forno, tire os palitos e sirva em seguida.

Peixe recheado com limão e batatas assadas (Imagem: ltummy | Shutterstock)

Ingredientes

1 truta inteira e limpa

2 limões-sicilianos cortados em rodelas

3 batatas cortadas em cubos grandes

cortadas em cubos grandes 2 colheres de sopa de cebolinha

2 colheres de sopa de salsinha

Suco de um limão

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a truta e tempere com sal, pimenta-do-reino e o suco de limão. Após, com a ajuda de uma faca, corte o peixe no sentido horizontal, sem separar completamente as partes e faça cortes no lombo. Recheie a truta com as rodelas de limão, algumas folhas de salsinha e parte da cebolinha. Regue com um fio de azeite e coloque sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga. Disponha as batatas cortadas ao redor da truta e tempere com sal, pimenta-do-reino moída e um fio de azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 minutos, até o peixe dourar e as batatas ficarem macias e levemente crocantes. Retire do forno, finalize com o restante da cebolinha e sirva em seguida.

Ingredientes

1 robalo inteiro limpo

1 xícara de chá de cogumelos shitake fatiados

1 talo de alho-poró fatiado

fatiado 2 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o robalo e tempere com sal, pimenta-do-reino e o suco de limão. Após, com a ajuda de uma faca, corte o peixe no sentido horizontal, sem separar completamente as partes. Reserve. Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e refogue o alho-poró e os cogumelos até ficarem macios. Adicione o creme de leite, misture bem e ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Retire do fogo e reserve. Recheie o robalo com a mistura de cogumelos e alho-poró. Feche o peixe com palitos ou amarre com barbante culinário e coloque em uma assadeira forrada com papel manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos. Sirva em seguida.