Mesmo com a correria do dia a dia, preparar petiscos deliciosos e sem glúten é totalmente possível. Com receitas práticas e rápidas, você poderá aproveitar seus momentos de lazer com opções muito apetitosas e seguras para pessoas intolerantes ao glúten.
Abaixo, confira 7 receitas de petiscos sem glúten para a sexta-feira!
Ingredientes
- 2 batatas-doces
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de alecrim fresco picado
- 2 dentes de alho picados
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Lave bem as batatas-doces e corte em fatias finas usando um mandolim ou uma faca bem afiada. Em uma tigela grande, misture as fatias de batata-doce com o azeite de oliva, o alecrim, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Distribua as fatias em uma única camada sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20-25 minutos ou até ficarem crocantes, virando as fatias na metade do tempo para assar de maneira uniforme. Retire do forno e deixe esfriar antes de servir.
Bolinho de abobrinha
Ingredientes
- 2 abobrinhas
- 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1 ovo
- 2 dentes de alho picados
- Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Rale as abobrinhas e esprema, com ajuda de um pano, para retirar o excesso de água. Em uma tigela, misture as abobrinhas raladas, a farinha de amêndoas, o ovo, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Depois, forme pequenas bolinhas com a mistura. Em seguida, coloque os bolinhos em uma assadeira untada com azeite. Com um pincel, aplique um pouco de azeite sobre os bolinhos. Leve ao forno médio preaquecido até dourar.
Minipizza de berinjela
Ingredientes
- 1 berinjela cortada em fatias de 1 cm
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate caseiro
- 1 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- 1 tomate cortado em rodelas
- 1 colher de chá de orégano
- Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Disponha as fatias de berinjela em uma assadeira, regue com azeite de oliva e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos ou até ficarem macias. Em seguida, retire do forno e espalhe o molho de tomate sobre cada fatia. Coloque uma rodela de tomate e cubra com o queijo ralado. Polvilhe com orégano e volte ao forno por mais 10 minutos ou até o queijo derreter e dourar.
Ingredientes
- 4 batatas descascadas, cozidas e amassadas
- 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- 1/4 de xícara de chá de farinha de arroz
- 1 ovo batido
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture as batatas, o queijo muçarela, o sal e a pimenta-do-reino até formar uma massa homogênea. Modele a massa em pequenos croquetes. Passe os croquetes no ovo batido e, em seguida, na farinha de arroz. Frite em uma panela com óleo quente, em fogo médio, até ficarem dourados e crocantes. Escorra em papel-toalha e sirva quente.
Ingredientes
- 2 peitos de frango cozidos e desfiados
- 1 cenoura ralada
- 1 pepino cortado em tiras finas
- 1 pimentão vermelho cortado em tiras
- 1/5 de xícara de chá de vinagre balsâmico
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 folhas de alface grandes
- Gergelim torrado para polvilhar
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o frango desfiado, a cenoura, o pepino e o pimentão. Adicione o vinagre balsâmico e o azeite de oliva, misturando bem. Coloque uma colher da mistura em cada folha de alface e enrole como um wrap. Polvilhe com gergelim torrado e sirva imediatamente.
Ingredientes
Dadinho de tapioca
- 500 g de tapioca granulada
- 500 ml de leite
- 300 g de queijo coalho ralado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Óleo para fritar
Geleia de pimenta
- 2 pimentas dedo-de-moça picadas
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de vinagre de maçã
- 1/2 xícara de chá de água
Modo de preparo
Dadinho de tapioca
Em uma tigela, misture a tapioca granulada com o queijo coalho ralado. Despeje o leite quente sobre a mistura, mexendo bem até formar uma massa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Forre uma forma com papel-manteiga, espalhe a massa e pressione bem para ficar compacta. Leve à geladeira por pelo menos 3 horas. Após, corte em cubos. Aqueça uma frigideira com óleo em fogo médio e frite os dadinhos até ficarem dourados. Reserve.
Geleia de pimenta
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo baixo. Cozinhe, mexendo sempre, até reduzir e formar uma calda brilhante. Sirva com os dadinhos de tapioca.
Palitos de cenoura assados com páprica
Ingredientes
- 4 cenouras
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de páprica
- 1/2 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de alho em pó
- Pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Descasque as cenouras e corte em palitos grossos. Em uma tigela, misture o azeite, a páprica, o sal, a pimenta-do-reino e o alho em pó. Envolva os palitos de cenoura nesse tempero. Distribua em uma assadeira forrada com papel-manteiga, sem sobrepor. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, virando na metade do tempo, até dourar e ficar levemente crocante. Sirva em seguida.
