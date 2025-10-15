O frango é versátil e nutritivo, ideal para compor receitas práticas do dia a dia. Rico em proteínas de alta qualidade e com baixo teor de gordura, ele contribui para a manutenção da massa muscular e oferece saciedade. Quando preparado no forno, se torna ainda mais prático: o processo é simples, saudável e resulta em um prato saboroso, com carne macia por dentro e dourada por fora.
A seguir, confira 7 receitas fit com frango para fazer no forno!
Ingredientes
- 4 filés de frango
- 1 batata com casca cortada em meia-lua
- 1 abobrinha cortada em rodelas
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 xícaras de chá de folhas de rúcula
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em outro recipiente, coloque a batata e a abobrinha e regue com metade do azeite. Após, disponha os filés de frango, a batata e a abobrinha em uma assadeira e regue com o restante do azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Sirva em seguida com a rúcula e tempere com sal e pimenta-do-reino.
Ingredientes
- 300 g de mandioca descascada e cozida
- 3 ovos
- 3 colheres de sopa de farinha de amêndoas
- 300 g de peito de frango cozido e desfiado
- 2 colheres de sopa de farinha de linhaça
- Sal a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a mandioca e tempere com sal. Adicione 2 ovos e a farinha de amêndoas e mexa até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e abra na palma da mão. Recheie com um pouco de frango desfiado e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e empane os bolinhos, passando no restante do ovo e na farinha de linhaça. Disponha em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 220 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
Ingredientes
- 6 sobrecoxas de frango sem pele
- Suco e raspas de 1 limão-siciliano
- 3 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de sal
- Pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de ervas finas
- 1/2 xícara de chá de água
Modo de preparo
Em uma tigela grande, coloque as sobrecoxas e adicione o suco e as raspas do limão-siciliano, o alho, o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e as ervas finas. Misture bem e deixe marinar por pelo menos 30 minutos (ou até 2 horas na geladeira). Transfira as sobrecoxas para uma assadeira, despejando o tempero por cima. Acrescente a água no fundo da forma para manter a umidade durante o cozimento. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos. Depois, retire o papel-alumínio e asse por mais 20 a 25 minutos, até que o frango fique dourado e suculento. Sirva em seguida.
Ingredientes
- 4 peitos de frango cortados em cubos
- 2 xícaras de chá de floretes de brócolis
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Transfira para uma assadeira e reserve. Em outro recipiente, coloque os floretes de brócolis e metade do azeite, mexa para incorporar e disponha na assadeira com o frango. Regue com o restante do azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
Ingredientes
- 350 g de peito de frango moído
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- Sal, pimenta-do-reino moída, páprica defumada e cebolinha picada a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em um processador de alimentos, coloque o frango, a cebola, o alho e a cebolinha e processe até incorporar. Transfira para um recipiente, adicione a farinha de aveia, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica e misture até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um hambúrguer. Repita o processo com toda a massa e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.
Ingredientes
- 2 peitos de frango grandes e limpos
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 170 g de iogurte natural desnatado
- 2 colheres de sopa de ricota amassada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- 1 colher de sopa de manjericão fresco picado
- 1 colher de chá de dill
- Páprica doce para polvilhar
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o iogurte natural, a ricota, o alho, a salsinha, o manjericão e o dill. Tempere com uma pitada de sal e pimenta-do-reino e reserve. Faça um corte horizontal em cada peito de frango, formando uma abertura sem separar as metades. Tempere com sal e pimenta-do-reino por fora e por dentro.
Coloque o creme de ervas dentro de cada peito e feche com palitos de dente para o recheio não escapar durante o cozimento. Disponha os filés em uma assadeira untada com azeite, polvilhe páprica por cima e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 a 35 minutos, até o frango ficar dourado e cozido por dentro. Sirva em seguida.
Ingredientes
- 4 filés de peito de frango
- Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto
- Suco de 1/2 limão
- 170 g de iogurte natural sem açúcar
- 1 xícara de chá de aveia em flocos finos
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Coloque os filés em uma tigela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por pelo menos 20 minutos. Em outro recipiente, misture o iogurte natural com o suco de limão até formar um creme homogêneo. Em um prato, misture a aveia com orégano e o azeite. Disponha os filés em uma assadeira untada com azeite. Cubra cada um com uma camada do creme de iogurte e finalize com a mistura de aveia por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até que o frango fique dourado e cozido por completo. Sirva em seguida.
