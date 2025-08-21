As tortas, conhecidas por sua versatilidade, podem ser adaptadas conforme as preferências e restrições alimentares de cada pessoa. Além disso, são uma excelente forma de aproveitar legumes, verduras, proteínas magras e fontes de carboidratos complexos em uma única refeição.

Confira, a seguir, 7 receitas de tortas fit salgadas feitas no liquidificador que combinam praticidade, sabor e nutrientes essenciais para uma alimentação equilibrada.

Ingredientes

  • 4 ovos
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 maço de espinafre refogado e picado
  • 1/2 xícara de chá de queijo cottage picado
  • Sal, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite de oliva para untar
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado, a farinha de trigo integral, o sal, a salsinha e a pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Transfira para um recipiente e misture com o espinafre e o queijo cottage. Despeje a mistura em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Ingredientes

  • 4 ovos
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 200 g de tofu amassado
  • 1/2 xícara de chá de tomate seco picado
  • Sal a gosto
  • Azeite de oliva para untar
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado, a farinha de trigo integral, o sal até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Transfira para um recipiente e misture com o tofu amassado e o tomate seco. Despeje a mistura em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até a torta ficar firme e dourada. Sirva em seguida.

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de abóbora descascada, cozida e amassada
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de leite desnatado
  • 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 300 g de carne moída
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • Azeite de oliva, sal, cominho em pó e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata a abóbora, os ovos, o leite desnatado, a farinha de amêndoas, o sal, o cominho e a pimenta-do-reino até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Reserve.

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo integral. Junte a carne moída e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Torta de frango em uma forma de plástico branca polvilhada com queijo parmesão ralado
Torta de frango (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock)

Torta de frango

Ingredientes

Massa

  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite de oliva para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar
  • Queijo muçarela ralado para polvilhar

Recheio

  • 300 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango desfiado e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve.

Massa e montagem

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado, o azeite de oliva, a farinha de aveia e o sal até obter uma mistura homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Após, despeje metade da massa em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de aveia. Cubra com o recheio e finalize com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos. Sirva polvilhado com queijo muçarela ralado.

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 120 g de atum sólido ao natural escorrido
  • 1 abobrinha ralada
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite de oliva para untar
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado, a farinha de aveia, o sal e a pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Em um recipiente, misture o atum, a abobrinha e a cenoura. Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo integral. Acrescente o recheio de atum e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até a torta ficar firme e dourada. Sirva em seguida.

Torta em cima de uma travessa preta
Torta com queijo branco e milho-verde (Imagem: Sergio Yoneda | Shutterstock)

Torta de queijo branco e milho-verde

Ingredientes

Massa

  • 6 ovos inteiros
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 xícara de chá de farelo de aveia
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
  • Azeite de oliva para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar
  • Queijo parmesão ralado para polvilhar

Recheio

  • 1 xícara de chá de milho-verde
  • 1 cebola descascada e picada
  • 150 g de queijo branco cortado em cubos
  • 3 colheres de sopa de iogurte natural

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado, o azeite de oliva e o farelo de aveia até obter uma mistura homogênea e cremosa. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Adicione o fermento químico e misture delicadamente apenas para incorporar.

Unte uma forma com azeite de oliva e polvilhe farinha de aveia. Despeje metade da massa na forma e reserve. Em um recipiente, misture o milho-verde, a cebola, queijo branco e o iogurte. Distribua sobre a forma e cubra com o restante da massa. Polvilhe com orégano e queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos. Sirva em seguida.

Torta de berinjela

Ingredientes

Recheio

  • 1 berinjela cortada em cubos
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída
  • 1 pitada de orégano

Massa

  • 3 ovos
  • 2 xícaras de chá de leite de soja
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a berinjela e o tomate por 4 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Desligue o fogo e reserve.

Massa

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite de soja, a farinha de trigo integral e o sal até ficar homogêneo. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Após, despeje metade da massa em uma forma retangular forrada com papel-manteiga. Cubra com o recheio e finalize com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida.

