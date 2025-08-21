As tortas, conhecidas por sua versatilidade, podem ser adaptadas conforme as preferências e restrições alimentares de cada pessoa. Além disso, são uma excelente forma de aproveitar legumes, verduras, proteínas magras e fontes de carboidratos complexos em uma única refeição.

Confira, a seguir, 7 receitas de tortas fit salgadas feitas no liquidificador que combinam praticidade, sabor e nutrientes essenciais para uma alimentação equilibrada.

Ingredientes

4 ovos

1 xícara de chá de leite desnatado

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 maço de espinafre refogado e picado

1/2 xícara de chá de queijo cottage picado

Sal, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado, a farinha de trigo integral, o sal, a salsinha e a pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Transfira para um recipiente e misture com o espinafre e o queijo cottage. Despeje a mistura em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Ingredientes

4 ovos

1 xícara de chá de leite desnatado

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de fermento químico em pó

200 g de tofu amassado

1/2 xícara de chá de tomate seco picado

picado Sal a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado, a farinha de trigo integral, o sal até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Transfira para um recipiente e misture com o tofu amassado e o tomate seco. Despeje a mistura em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até a torta ficar firme e dourada. Sirva em seguida.

Ingredientes

2 xícaras de chá de abóbora descascada, cozida e amassada

descascada, cozida e amassada 3 ovos

1/2 xícara de chá de leite desnatado

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 colher de sopa de fermento químico em pó

300 g de carne moída

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

Azeite de oliva, sal, cominho em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata a abóbora, os ovos, o leite desnatado, a farinha de amêndoas, o sal, o cominho e a pimenta-do-reino até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Reserve.

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo integral. Junte a carne moída e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Torta de frango (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock)

Torta de frango

Ingredientes

Massa

2 ovos

1 xícara de chá de leite desnatado

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Queijo muçarela ralado para polvilhar

Recheio

300 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango desfiado e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve.

Massa e montagem

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado, o azeite de oliva, a farinha de aveia e o sal até obter uma mistura homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Após, despeje metade da massa em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de aveia. Cubra com o recheio e finalize com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos. Sirva polvilhado com queijo muçarela ralado.

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de leite desnatado

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de fermento químico em pó

120 g de atum sólido ao natural escorrido

1 abobrinha ralada

1 cenoura descascada e ralada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado, a farinha de aveia, o sal e a pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Em um recipiente, misture o atum, a abobrinha e a cenoura. Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo integral. Acrescente o recheio de atum e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até a torta ficar firme e dourada. Sirva em seguida.

Torta com queijo branco e milho-verde (Imagem: Sergio Yoneda | Shutterstock)

Torta de queijo branco e milho-verde

Ingredientes

Massa

6 ovos inteiros

1 xícara de chá de leite desnatado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de farelo de aveia

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Queijo parmesão ralado para polvilhar

Recheio

1 xícara de chá de milho-verde

1 cebola descascada e picada

150 g de queijo branco cortado em cubos

3 colheres de sopa de iogurte natural

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado, o azeite de oliva e o farelo de aveia até obter uma mistura homogênea e cremosa. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Adicione o fermento químico e misture delicadamente apenas para incorporar.

Unte uma forma com azeite de oliva e polvilhe farinha de aveia. Despeje metade da massa na forma e reserve. Em um recipiente, misture o milho-verde, a cebola, queijo branco e o iogurte. Distribua sobre a forma e cubra com o restante da massa. Polvilhe com orégano e queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos. Sirva em seguida.

Torta de berinjela

Ingredientes

Recheio

1 berinjela cortada em cubos

1 tomate sem sementes e picado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 colher de chá de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

1 pitada de orégano

Massa

3 ovos

2 xícaras de chá de leite de soja

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a berinjela e o tomate por 4 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Desligue o fogo e reserve.

Massa

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite de soja, a farinha de trigo integral e o sal até ficar homogêneo. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Após, despeje metade da massa em uma forma retangular forrada com papel-manteiga. Cubra com o recheio e finalize com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida.