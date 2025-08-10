Em 9 de agosto é celebrado o Dia Internacional dos Povos Indígenas, uma data que presta homenagem e reconhecimento às tradições de diversos povos indígenas. Estabelecido em dezembro de 1994 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o dia visa conscientizar a população sobre a importância desses povos — suas culturas, direitos e contribuições — e segue sendo, até hoje, um marco de resistência, valorização e visibilidade.

A seguir, confira 8 filmes para celebrar o Dia Internacional dos Povos Indígenas!

1. Somos Guardiões (2023)

“Somos Guardiões” acompanha o indígena guardião da floresta Marçal Guajajara e a ativista Puyr Tembé enquanto lutam para proteger seus territórios do desmatamento (Imagem: Reprodução digital | Appian Way Productions)

Dirigido por Chelsea Greene, Rob Grobman e Edivan Guajajara, e premiado como “Melhor Documentário” no Raindance Film Festival, em Londres, esse filme-documentário acompanha o indígena guardião da floresta Marçal Guajajara e a ativista Puyr Tembé enquanto lutam para proteger seus territórios do desmatamento causado por um madeireiro ilegal e um grande proprietário de terras. A trama traz luz para a relação complexa entre política, economia e direitos territoriais, mostrando os desafios enfrentados pelos povos indígenas.

Onde assistir: Netflix.

2. O Território (2022)

“O Território” acompanha à jornada do povo indígena Uru-eu-wau-wau enquanto eles veem sua população diminuir e sua cultura ser ameaçada (Imagem: Reprodução digital | O2 Play e National Geographic Films)

Premiado na categoria “Mérito excepcional na produção de documentários”, no Emmy Awards, em Los Angeles, essa trama conquistou o mundo com exibições em diversos festivais internacionais. E o mérito não é à toa: o filme ilustra a destruição e ameaça à Amazônia entre 2019 e 2022, trazendo discussões complexas para a sociedade.

Na obra, o público assiste à jornada do povo indígena Uru-eu-wau-wau enquanto eles veem sua população diminuir e sua cultura ser ameaçada. Apesar de prometida autonomia sobre seu território ancestral, eles enfrentam dificuldades com a extração de madeira e grilagem de terras, causadas por fazendeiros e posseiros ilegais na Amazônia brasileira. As cenas trazem uma visão prática sobre a luta desses nativos contra a devastação ambiental.

Onde assistir: Disney+.

3. A Última Floresta (2021)

“A Última Floresta” retrata a resistência do povo Yanomami para preservar suas vidas e tradições culturais (Imagem: Reprodução digital | Gullane Filmes)

Dirigido por Luiz Bolognesi, mesmo diretor de “Uma História de Amor e Fúria”, o documentário ficcional retrata a resistência do povo Yanomami para preservar suas vidas e tradições culturais. Enquanto Davi Kopenawa, líder Yanomami, tenta manter vivos os espíritos da floresta e os costumes de seu povo, a chegada de garimpeiros traz morte e coloca em risco a vida da população.

Isolados na Amazônia, os indígenas são afligidos por doenças e atraídos por bens trazidos por brancos. Em meio às aflições, Ehuana, esposa de Davi, vê o seu marido desaparecer e tenta compreender o que aconteceu a partir de seus sonhos.

Onde assistir: Netflix.

4. Ainbo: A Guerreira da Amazônia (2021)

“Ainbo: A Guerreira da Amazônia” mostra como a ganância afeta o dia a dia dos povos indígenas (Imagem: Reprodução digital | Tunche Films, Cinema Management Group, Cool Beans e Epic)

Para o público infantil, a animação, dirigida e roteirizada por Richard Claus, mesmo diretor de “Meu Amigo Vampiro”, é um dos destaques da lista. Narrando a história de Ainbo, uma menina que nasceu e foi criada na aldeia de Candámo, na Floresta Amazônica, o filme mostra como a ganância afeta o dia a dia dos povos indígenas.

Após descobrir que a sua tribo está sendo ameaçada por outros seres humanos, a menina embarca em uma perigosa missão para salvar os Yakuruna. Com a ajuda de espíritos animais, luta para apagar a maldade dos homens brancos do coração de seu povo.

Onde assistir: Telecine, Prime Video, YouTube e Google Play Filmes e TV.

5. A Febre (2019)

“A Febre” narra a história de um indígena acometido por uma misteriosa febre que causa sonhos estranhos e inexplicáveis (Imagem: Reprodução digital | Enquadramento Produções, Komplizen Film e Vitrine Filmes)

Estrelado por Regis Myrupu, premiado com o Leopardo de Ouro no Festival de Locarno, na Suíça, a trama conta a história de Justino, um indígena de Manaus que mora há 20 anos na cidade e trabalha de segurança no porto local.

Baseada na ligação dos indígenas com suas origens, a história gira em torno de uma febre misteriosa que acomete Justino. Mesmo longe de seu povo e inseguro, o personagem começa a ter sonhos estranhos e inexplicáveis. No entanto, uma série de ataques a animais pode finalmente explicar o que a febre quer dizer.

Onde assistir: Netflix, Globoplay, YouTube e Google Play Filmes e TV.

6. Ex-Pajé (2018)

“Ex-Pajé” conta a história de um poderoso pajé que passa a questionar a sua fé depois de ter contato com os brancos (Imagem: Reprodução digital | Gullane Filmes)

Premiada pelo júri de documentários do Festival de Berlim com a “Menção Honrosa” do Glashütte Original Documentary Award, o maior prêmio dado aos documentários, a obra conta a história de um poderoso pajé. Ele, por sua vez, passa a questionar a sua fé depois de ter contato com os brancos, que julgam e demonizam a sua religião.

Comandada por um pastor intolerante, a missão evangelizadora passa a colocar em dúvida costumes e crenças dos indígenas. No entanto, ela é questionada quando a morte passa a rondar a aldeia, e somente a sensibilidade do pajé aos espíritos da floresta pode salvar o povo.

Onde assistir: Apple TV, YouTube e Google Play Filmes e TV.

7. Piripkura (2017)

“Piripkura” narra a história dos dois últimos sobreviventes do povo, que vivem em uma área protegida em Mato Grosso (Imagem: Reprodução digital | Synapse)

Premiado como “Melhor Longa-Metragem de Documentário” na 19ª edição do Festival do Rio, o filme narra a história de dois indígenas nômades, últimos sobreviventes do povo Piripkura. A trama acompanha a rotina desses homens que vivem em uma área protegida em Mato Grosso, cercada por fazendas.

Para sobreviver, eles contam apenas com um machado e uma tocha acesa pela última vez em 1998. A cada dois anos, uma expedição da FUNAI (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) os visita para comprovar que ainda estão vivos e o local protegido.

Onde assistir: Prime Video.

8. Xingu (2011)

“Xingu” narra a história de três irmãos que decidem trocar a vida na cidade para viver na floresta (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Entertainment e Downtown Filmes)

Contando a história da criação de um dos clássicos parques de preservação ambiental, o filme narra a trajetória dos irmãos Orlando (Felipe Camargo), Cláudio (João Miguel) e Leonardo Villas Bôas (Caio Blat). Eles resolvem trocar a vida na cidade para viver na floresta.

Enquanto vivenciam aventuras e desbravam o Brasil, os irmãos entram em contato com aldeias indígenas e tornam-se referência na relação com estes povos. Assim, passam a lutar pelos direitos dos nativos e criam o famoso Parque do Xingu, referência na diversidade socioambiental e cultural da Amazônia brasileira.

Onde assistir: Netflix.