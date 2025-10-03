Pratos leves e ricos em proteínas são ideais para o jantar, pois ajudam a oferecer saciedade sem pesar na digestão durante a noite. A combinação de proteínas magras com vegetais e grãos garante um equilíbrio nutricional que favorece a recuperação do corpo após um dia de atividades.
A seguir, veja 9 pratos leves e ricos em proteínas para o jantar!
Ingredientes
- 2 peitos de frango
- Polpa de 2 abacates maduros cortadas em fatias
- 4 xícaras de chá de rúcula
- 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- Suco de 2 limões
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os peitos de frango com sal, pimenta-do-reino e o suco de 1 limão. Depois, aqueça uma frigideira antiaderente no fogo médio e grelhe os peitos de frango até ficarem dourados. Em seguida, corte em fatias. Em uma tigela grande, misture o frango grelhado, o abacate, a rúcula e o tomate-cereja. Em um pequeno recipiente, misture o suco de limão restante com o azeite de oliva e, em seguida, regue a salada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Ceviche de peixe
Ingredientes
- 500 g de filé de peixe branco cortado em cubos
- Suco de 4 limões
- 1 cebola-roxa cortada em fatias
- 1 pimentão vermelho cortado em fatias
- 1/2 xícara de chá de coentro picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os cubos de peixe e cubra com o suco de limão. Certifique-se de que o peixe esteja completamente submerso. Deixe marinar na geladeira por cerca de 30 minutos até que o peixe fique opaco. Depois, adicione a cebola-roxa, o pimentão vermelho e o coentro. Misture tudo suavemente e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva imediatamente.
Ingredientes
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 1 pepino picado
- 1 tomate picado
- 1 pimentão picado
- 1 xícara de chá de folhas de rúcula
- 1/2 xícara de chá de queijo feta picado
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela grande, misture a quinoa, o pepino, o tomate, o pimentão e as folhas de rúcula. Adicione o queijo feta. Em um pequeno recipiente, misture o azeite de oliva e o suco de limão. Regue a salada com o molho. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Ingredientes
- 3 tomates grandes
- 500 g de peito de frango cozido e desfiado
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- 1/2 cenoura ralada
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Corte o tampo dos tomates e retire as sementes. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho e a cebola. Em seguida, adicione o frango e refogue até dourar. Adicione a cenoura e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por mais 2 minutos e desligue o fogo. Recheie os tomates com a mistura e disponha-os em uma forma forrada com papel-manteiga. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 10 minutos. Sirva em seguida.
Ingredientes
- 2 filés de salmão
- 1 maço de aspargo
- 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino e um fio de azeite de oliva. Depois, aqueça uma frigideira em fogo médio e grelhe o salmão até que esteja cozido no centro, cerca de 3-4 minutos de cada lado. Enquanto o salmão grelha, em outra panela em fogo médio, aqueça um pouco de azeite e grelhe os aspargos até que estejam ligeiramente dourados e macios. Sirva o salmão grelhado sobre os aspargos grelhados e o tomate-cereja. Aproveite!
Ingredientes
- 350 g de tofu firme cortado em cubos
- 1 abobrinha picada
- 1 berinjela picada
- 1 pimentão vermelho picada
- 1 xícara de chá de floretes de brócolis
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, misture o tofu com o alho picado e o gengibre ralado. Deixei descansar por 10 minutos. Depois, aqueça uma panela em fogo médio e grelhe o tofu até que esteja dourado e firme. Em outra panela, aqueça o azeite e grelhe todos os legumes até que estejam levemente caramelizados e macios. Misture o tofu com os legumes em um recipiente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva quente.
Ingredientes
- 2 filés de salmão cortados em cubos
- 1/2 maço de alface
- 1 xícara de chá de folhas de rúcula
- 1/2 xícara de chá de folhas de agrião
- 1 tomate
- 1 colher de sopa de sementes de linhaça
- 2 dentes de alho amassados
- Suco de 1/2 limão
- Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere o salmão com alho, sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe o salmão até dourar. Reserve. Rasgue grosseiramente as folhas de alface, rúcula e agrião. Corte o tomate no formato de meia-lua. Em uma saladeira, coloque a alface, a rúcula, o agrião e o tomate. Misture delicadamente e tempere com suco de limão, azeite, sal, pimenta-do-reino e orégano. Acrescente o salmão sobre a salada, salpique as sementes de linhaça e sirva a seguir.
Omelete de espinafre e queijo cottage
Ingredientes
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de espinafre
- 1/2 xícara de chá de queijo cottage amassado
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, bata os ovos com um garfo até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o espinafre e o queijo cottage, misturando suavemente até incorporar aos ovos. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e adicione o azeite. Despeje a mistura de ovos, espinafre e queijo cottage na frigideira e deixe cozinhar sem mexer até que a parte inferior esteja firme. Com a ajuda de uma espátula, dobre a omelete ao meio e deixe cozinhar por mais 1 a 2 minutos em fogo baixo, até que o centro esteja cozido e o queijo cottage levemente cremoso. Sirva em seguida.
Espaguete de abobrinha com atum e tomate-cereja
Ingredientes
- 2 abobrinhas
- 170 g de atum em pedaços, sólido em óleo e escorrido
- 1 xícara de chá de tomate-cereja
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 dente de alho
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Lave as abobrinhas, seque com papel-toalha e corte em tiras finas no formato de espaguete. Reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e adicione o alho, deixando dourar levemente. Acrescente os tomates-cereja e refogue por alguns minutos até começarem a soltar líquido. Junte o atum e misture bem para incorporar ao refogado. Coloque o espaguete de abobrinha na frigideira, tempere com sal e pimenta-do-reino moída e refogue por 2 a 3 minutos em fogo médio, apenas até a abobrinha ficar levemente macia. Desligue o fogo e sirva em seguida.
