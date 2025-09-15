Uma das casas queridas do rock curitibano vai voltar em outubro. A Tribuna do Paraná recebeu a informação com exclusividade e avisa aos saudosistas: a esquina da Rua Presidente Carlos Cavalcanti com a Rua João Manoel vai voltar a ferver novamente. O Empório São Francisco vai voltar, ou melhor, o espírito de um dos bares mais queridos do Largo da Ordem vai reviver.

O Empório inaugurou em 1997 e fechou em meados de 2018. Agora, a casa vai mudar de nome, mas vai manter o astral dos tempos áureos do bar. A partir do dia 10 de outubro, o bar vai abrir as suas portas com o nome Changes – uma referência à música de David Bowie. “É um ponto muito importante. O Empório não está retornando, mas sim um novo bar no mesmo local, com todo o astral que o Empório teve. Nossa ideia é trazer tudo aquilo que a gente já viveu ali, com um nome diferente, mas com o mesmo espírito”, explica Felipe Alves, um dos novos sócios da casa.

Felipe, Nikolas Quadros e Marcelo França estão à frente do novo bar, que promete valorizar a cultura das bandas autorais de Curitiba. “A gente pretende abrir de quinta a sábado neste início. Sexta será uma noite de bandas autorais e sábado bandas de cover. Queremos as duas coisas misturadas dentro do Changes, de uma forma que será sempre uma festa para quem estiver lá dentro”, completou Felipe.

Marcelo França, integrante do Anacrônica – que durante muitos anos agitou o público do Empório numa dobradinha com a Relespública às quartas, também é um dos sócios do empreendimento. Ele conta que percebeu uma necessidade de um local com mais espaço para shows de bandas autorais em Curitiba com a administração do The Bowie, localizado no Alto da XV. “O Changes vai cair como uma luva nesse sentido, de trazer bandas. Fizemos o aniversário do The Bowie com Mordida, Relespública e Dissonantes, e foi uma coisa muito linda. O espaço [do The Bowie] não tá dando conta”, esclarece.

Projeto de como será o palco do novo Changes. Imagem: divulgação.

O novo Changes vai manter boa parte da estrutura do antigo Empório São Francisco, que tem capacidade para 500 pessoas. A casa vai funcionar em alguns momentos como casa de shows e também espaço para grandes festas. A proposta é não deixar o local com agenda fixa somente ao rock’n roll, mas também a gêneros que passem pela música popular brasileira e black music.

Drinks autorais e chope artesanal

O novo Changes vai manter a estrutura dos bares, mas com nova roupagem. A proposta do bar da casa é focar em drinks autorais e clássicos. “Vamos ter uma estrutura física bem parecida com o antigo Empório, dando uma envelopada. Não teremos cerveja de garrafa, vamos trabalhar com chope, numa parceria com a Swamp – numa forma de fortalecer uma cervejaria local, com chope artesanal”, reforçou Nikolas Quadros.

No cardápio, algumas comidinhas para matar a fome sem muita elaboração. “Uma batatinha, algo tranquilo. Para comer em pé, em umas das mesas que vão ficar no andar de cima, sem cadeiras, só como um apoio. A proposta mesmo da casa é focar mais nas bebidas, nos drinks clássicos e autorais”, revela Marcelo.

Parceiros no comando do The Bowie, Marcelo França, Nikolas Quadros e Felipe Alves estão realizando uma curadoria fina para colocar no palco do Changes grandes bandas da cena local – entre autorais e covers. Para esse trabalho, o bar The Bowie tem funcionado como um laboratório.

“O The Bowie já funciona como um laboratório, mas é bem pequeno. O Changes, por ser um lugar muito maior, colocar uma banda não muito conhecida no palco pode ser algo ainda complicado. Se não tiver muito público, o local parece ainda maior”, ressalta Nikolas.

No primeiro dia de abertura ao público, sexta-feira dia 10 de outubro, duas grandes bandas vão agitar a noite da galera: Dissonantes e Faichecleres. No sábado (11), a noite será comandada por Syd Vinícius e Candman. A casa vai abrir às 21 horas e promete diversão ao público até 4 horas da manhã.

Foto: Felipe Alves / divulgação.

Sobre o Empório São Francisco

Fundado em 1997, o Empório São Francisco foi uma casa noturna que é parte da história do rock em Curitiba. Grandes bandas autorais que fizeram sucesso pisaram no palco da casa: Blindagem, Faichecleres, Relespública, Stereo 33, Anacrônica, Pelebrói Não Sei?, Djambi, Namastê, Black Maria, Extromodos, Syd Vinícius, Sexofone e Trio Quintina já passaram pela casa.

Nomes de peso da música nacional como Velhas Virgens, Wander Wildner e Mad Professor, também já fizeram shows no local. O Empório encerrou suas atividades em 2018 e em 2019 virou o novo endereço do Peppers.

Serviço

Changes

Endereço: Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1122 – São Francisco

Data: abertura ao público dias 10 e 11 de outubro – a partir das 21 horas

Ingressos à venda no Sympla, a partir de R$ 20

Mais informações: @changes.cwb