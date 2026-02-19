A multidão que Frei Gilson arrastou em live que marca primeiro dia de Quaresma

Ler Resumo





Frei Gilson iniciou as orações do Santo Rosário da Quaresma 2026, atraindo milhões de fiéis online. O sacerdote é um fenômeno digital com grande alcance e opiniões conservadoras que geram debate. Descubra quem é o líder católico que mobiliza multidões e se envolveu em polêmicas políticas.

Uma das figuras mais populares do catolicismo atualmente no Brasil, o sacerdote Frei Gilson deu início, na madrugada desta quarta-feira, 18, às orações do Santo Rosário que ficaram famosas principalmente no ano passado, quando uma multidão acompanhou diariamente as lives pelas redes.

As orações marcam o início da Quaresma para a Igreja Católica. Apenas nesta quarta, Frei Gilson reuniu quase 1,5 milhão de pessoas em seu canal do Youtube de forma simultânea. Por volta das 11h, o total de visualizações no canal já passava a marca de 3,2 milhões de acessos.

“Que alegria começarmos a Quaresma 2026! Foi uma benção”, escreveu o sacerdote em suas redes. “E olha… foi apenas o primeiro dia. Ainda viveremos 40 dias na presença d’Ele. Vamos viver o extraordinário. Prepare-se, porque Deus vai realizar maravilhas em nossa vida”, completou.

Assim como no último ano, a oração desta quarta, 18, teve início às 4h e terminou por volta das 6h. As preces serão feitas pelos próximos 40 dias, período da Quaresma, com transmissão de segunda a sábado, nos mesmos horários.

Quem é Frei Gilson

Aos 39 anos, Frei Gilson, que também canta e toca, acumula quase 9 milhões de inscritos no YouTube e 11,7 milhões de seguidores no Instagram, além de 1,7 milhão de ouvintes mensais no Spotify. Passou a integrar a congregação Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo aos 18 anos e, atualmente, é líder do grupo Som do Monte, que faz a evangelização por meio da música. É ligado à comunidade Canção Nova, comunidade da Igreja Católica que segue as linhas da Renovação Carismática Católica.

Frei Gilson se popularizou nas redes com as rezas de madrugada em 2020, durante a pandemia de Covid-19. Com as igrejas fechadas devido a imposições das regras sanitárias, o sacerdote deu início às orações do rosário no período da Quaresma.

Polêmicas

Apesar de não ter relação direta com o bolsonarismo, as pregações de Frei Gilson encontram eco nesse espectro político, ao difundir posições notoriamente caras aos conservadores, como a defesa da “família tradicional” e o repúdio ao comunismo e ao feminismo. No trecho que mais gerou revolta, ele critica “o desejo de poder das mulheres” e defende o papel feminino de “auxiliar do homem”.

Durante a Quaresma de 2025, o oratório virtual furou a bolha e atraiu a atenção de perfis de esquerda nas redes, que resgataram posicionamentos conservadores do religioso e tentaram associá-lo ao bolsonarismo. A ofensiva desencadeou uma massiva onda de apoio da direita ao sacerdote, que incluiu o ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e deputados influentes como Nikolas Ferreira (PL-MG).

O sacerdote também foi citado no inquérito da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe que terminou por condenar Jair Bolsonaro e aliados. Há uma mensagem de WhatsApp em que o padre José Eduardo de Oliveira, ligado à direita, pede que ele divulgue a “oração do golpe”, que conclama militares a ter “coragem de salvar o Brasil” — não se sabe se o carmelita respondeu.