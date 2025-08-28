Atendendo pedido do Ministério Público do Paraná, a Vara Criminal de Quedas do Iguaçu, no Centro Sul do estado, decretou a prisão preventiva de um homem acusado de maus-tratos a animais. A ordem de prisão foi cumprida na última segunda-feira, 25 de agosto, após o homem matar três filhotes de cachorro com extrema crueldade e tentar agredir outros animais da ninhada.
Áudio da promotora de Justiça Mariana Pinheiro Souza
Segundo as informações constantes do processo, o autuado teria arremessado os filhotes mortos dentro de um tanque e, no momento da intervenção policial, tentava ferir a mãe dos filhotes e mais dois cães. A cena gerou comoção e revolta entre moradores da região, que chegaram a cercar o agressor para contê-lo.
A 1ª Promotoria de Justiça destacou a brutalidade da conduta e a reincidência do investigado — condenado anteriormente por crime de incêndio — como fundamentos para o pedido de segregação cautelar. A decisão judicial reconheceu a periculosidade do acusado, entendendo que medidas alternativas seriam insuficientes diante da gravidade do caso.
Os animais sobreviventes foram acolhidos por uma organização de proteção animal da cidade. As investigações prosseguem para apuração completa dos fatos e eventual oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.
Processo 0002762-62.2025.8.16.0140
Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4226