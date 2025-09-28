Carlos Alcaraz quiere seguir su andadura hacia el título en el Torneo de Tokio. Tras dejar atrás sus problemas de tobillo en su partido ante Zizou Bergs, Alcaraz buscará este domingo su billete a las semifinales del torneo ante el estadounidense Brandon Nakashima, a quien ganó la única vez que se enfrentaron en las NextGen ATP Finals de 2021.
Horario: ¿Cuándo es el Alcaraz – Nakashima del Torneo de Tokio?
El encuentro de cuartos de final del Torneo de Tokio entre Carlos Alcaraz y Brandon Nakashima cerrará la jornada de este domingo en la pista Colosseum del Ariake Tennis Park de Tokio.
De esta forma, el Alcaraz-Nakashima de cuartos de final del Torneo de Tokio se disputará en el último turno del domingo en la pista central y a la conclusión del partido entre Casper Ruud y Aleksandar Vukic, por lo que se espera que el partido comience sobre las 11:00 hora española (18:00 hora local en Tokio).
Televisión: ¿Cómo ver el Alcaraz – Nakashima del Torneo de Tokio?
El Alcaraz-Nakashima de cuartos de final del Torneo de Tokio se podrá seguir en directo a través de Movistar Plus+, la cadena con los derechos de retransmisión del torneo en España. El encuentro se emitirá a través del canal Movistar Plus+ (Dial 7) con la narración de José Antonio Mielgo y los comentarios de Roberto Carretero.
Internet: ¿Dónde seguir el Alcaraz – Nakashima del Torneo de Tokio?
Noticias relacionadas
En AS también tendrás una amplia cobertura de todo lo que suceda en el Alcaraz – Nakashima de cuartos de final del Torneo de Tokio. Con nosotros tendrás el mejor directo con el minuto a minuto y punto a punto del partido, las imágenes más curiosas y los vídeos con los puntos y los momentos más destacados del encuentro, así como la crónica y las declaraciones de los protagonistas nada más terminar el partido.
¡Tus opiniones importan! Comenta en los artículos y suscríbete gratis a nuestra newsletter y a las alertas informativas en la App o el canal de WhatsApp. ¿Buscas licenciar contenido? Haz clic aquí